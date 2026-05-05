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淡江大橋4新公車路線開放預約 淡水到桃園機場只要5元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局新闢的「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條公車路線今天開放預約，圖為115淡水八里觀光公車。記者葉德正／攝影
新北市交通局新闢的「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條公車路線今天開放預約，圖為115淡水八里觀光公車。記者葉德正／攝影

淡江大橋即將在5月12日通車，新北市交通局新闢的「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條公車路線，5月13日至6月10日展開試營運，5日起可登錄「跳蛙公車平台」線上預約，民眾每趟只要花5元車資，可搶先體驗全新路線服務。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，這4條新增的公車路線試營運除讓駕駛長熟悉路線、控制各站點到站時間外，也透過民眾實際搭乘，全面檢視行駛效率、停靠站位、班次規畫、轉乘銜接及乘車舒適度等，作為公車正式通車前的重要優化依據和參考。

交通局指出，988板橋快線、989機場快線、990機場快線及115淡水八里觀光公車4條公車路線各具特色，串聯淡水、板橋及桃園機場，兼顧通勤與觀光需求。

試營運班次，988板橋快線（淡海新市鎮－板橋公車站）每日4班次，發車時間為6時50分、10時、16時30分、20時；989機場快線（淡海新市鎮－桃園機場）雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為7時、11時、16時；淡海新市鎮發車時間8時30分、12時30分、17時45分。

990機場快線（淡水捷運站－桃園機場）雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為6時、10時、14時；捷運淡水站發車時間為7時45分、11時30分、15時30分。

115淡水八里觀光公車採預約包車制，每周五至周日行駛，每日3班，發車時間為10時、14時、18時00，串聯淡水與八里景點。

交通局提醒，988板橋快線、989機場快線及990機場快線，每班次開放34人預約；115淡水八里觀光公車則每班次開放18人預約，均須於發車前一日22時30分前完成預約，民眾線上完成預約後，可直接憑APP車票證明畫面搭車。

交通局表示，為完整掌握民眾搭乘感受，於試營運體驗期間同步辦理問卷調查，採線上(https://forms.gle/6b3nbjds2i8fc6Fs8 )及紙本方式辦理，歡迎民眾踴躍預約搭乘並提供意見，一起打造更優質的大眾運輸服務。

淡江大橋 公車 淡水 桃園 桃園機場

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