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2縣市發布大雨特報！山區恐有瞬間大雨 慎防坍方、落石
苗栗、花蓮山區今早7時40分針對發布大雨特報，中央氣象署表示，受到華南雲雨區東移影響，今日苗栗及花蓮山區（苗栗卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉；花蓮秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉）有局部大雨發生的機率，需注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。
氣象署指出，今天受到華南雲雨區影響，各地有局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭降雨持續且明顯，北部、中部山區有局部大雨機率，晚間降雨趨緩。
周三至周四氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨；周五至周六另波鋒面通過，加上東北季風影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，中部以北也有局部雷雨。
周日水氣減少，但受到東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部也有局部短暫陣雨；下周一東北季風減弱，氣溫回升，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
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