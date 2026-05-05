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國籍航空燃油附加費不調漲「長程117美元」業者自行吸收成本占比微增
中東戰事推升全球油價，航空燃油價格也持續飆漲，但台灣中油公告5月航空燃油價格未達調漲標準，3家國籍航空燃油附加費維持上月水準，短程線45美元（約新台幣1437元）、長程線117美元（約新台幣3735元），各業者自行吸收成本占比則微幅增加。
為適度反映部分成本以達永續經營，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。我國自2004年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視，分為短程線與長程線收費。
依據台灣中油5月公告航空燃油，平均一桶價格為208.7美元，以及基準油價每桶40美元，未達下一階段調漲標準，因此維持上回收費標準，上回調整燃油附加費為今年4月7日，短程航線每航段45美元，長程線每航段117美元，創下燃油附加費計算公式上路21年以來的新高。
根據各航空公司公告，長榮航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比率31.66%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為797.82美元與133.5美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的85%與66%，其中，短程線較上月的65%微幅增加。
中華航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比率25.4%，至於此次新增燃油成本支出及自行吸收占比則尚未公告。
星宇航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比率26.69%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為271.14美元與61.58美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的66%與43%，兩者均較上月的64%與42%略增。
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