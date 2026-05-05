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今天進入立夏 專家提醒：冷、暖鋒交接且滯留 慎防致災性劇烈集中降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
時序已經進入「立夏」，但距離真正酷熱的夏天還有一段時間，目前為梅雨季節，要注意致災性的劇烈且集中降雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
時序已經進入「立夏」，但距離真正酷熱的夏天還有一段時間，目前為梅雨季節，要注意致災性的劇烈且集中降雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

立夏吃蛋，石頭踩爛」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，時序已經進入「立夏」，但距離真正酷熱的夏天還有一段時間，目前為「梅雨」季節的階段，要注意致災性的劇烈且集中的降雨。

林得恩說，時序已經進入「立夏」，也正式預告夏天就要來了，不過距離真正酷熱的夏天，還是有一段時間。在此階段，由於冷、暖鋒交接並在台灣的上空滯留，帶來豐沛的雨水，形成陰雨綿綿的天氣，這也就是「梅雨」季節，要注意致災性的劇烈且集中的降雨。

他提醒，「立夏」時節，由於氣溫上升、雨量增多、濕度增加，導致蚊蟲大量孳生，需加強注意防範蚊蟲的叮咬。

林得恩指出，所謂的「立夏吃蛋，石頭踩爛」是民間流傳的「立夏」節氣習俗，意指「立夏」時節吃煮雞蛋、鴨蛋或鵝蛋，都能夠補養身體，預防因天熱而食慾不振、身體疲乏，讓身體強健百倍、精力十足，強壯到甚至可以用腳把石頭踩爛。

他也分享，另一個有趣的農諺「立夏北，無水通磨墨」，意思就是說，如果立夏這一天吹北風的話，與原先預期盛行風場迥異，代表今年就會少下雨，乾旱的機會也就會大增，甚至，會缺水到無法磨墨；

林得恩表示，還好今年立夏環境風場轉為是東風到東南風，環境水氣的供輸應該是趨於正常的機會較大。

立夏

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