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鋒面持續影響 吳德榮：各地有雨北台灣偏涼 明起好轉氣溫升

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鋒面持續影響 吳德榮：各地有雨北台灣偏涼 明起好轉氣溫升

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天仍受鋒面雲系影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區雨勢較大。各地氣溫略降，北台偏涼。聯合報系資料照
今天仍受鋒面雲系影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區雨勢較大。各地氣溫略降，北台偏涼。聯合報系資料照

今天全台有雨、北部轉涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天清晨鋒面雲系持續從華南移出，伴隨降水回波消長，中部以北降雨、山區較明顯，氣溫略降，明上午起鋒面雲系減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫逐日升。

今天氣溫略降，截至清晨5時12分，各地區平地最低氣溫約在16至21度，包含北部（新北石碇區）15.9度； 中部（台中大安區）17.7度； 南部（台南新營區）20.5度；東部（花蓮壽豐鄉）16.5度。

今天仍受鋒面雲系影響，吳德榮說，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區雨勢較大。各地氣溫略降，北台偏涼，各地區氣溫為北部16至23度、中部18至28度、南部21至33度、東部17至29度。

吳德榮指出，明（6日）上午起至周四（7日）鋒面雲系減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫逐日升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；周五（8日）下午起至周六（9日）「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。

周日（10日）白天起至下周四（14日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升，近山區午後偶有短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 氣溫 鋒面

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