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凌晨1時30分花蓮新城發生規模3.2地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
05/05-01:30花蓮縣新城鄉發生規模3.2有感地震
05/05-01:30花蓮縣新城鄉發生規模3.2有感地震

2026年5月5日凌晨1時30分17秒，花蓮縣新城鄉發生一場規模3.2的淺層地震。此次地震震源深度約為11.1公里，震央位於花蓮縣政府北北西方約4.8公里處。此次震動被周邊居民感受到，最大震度達到花蓮縣花蓮市的2級。

最大震度2級地區:花蓮縣

根據中央氣象署資料，震度2級屬於輕震階段，大多數人能感覺到搖晃，懸掛物及電燈輕微晃動，靜止中的車輛也會出現輕微顫動。此震度下室內物品大致安全，通常不會造成損害。

此次地震屬於極淺層地震，深度約11.1公里，因為震源較淺，震波較易傳遞至地表，使得震感明顯。由於本次規模3.2屬於釋放能量較小的地震，對一般建築及基礎設施影響有限，未傳出任何災情報告。

地震發生時，建議民眾保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防震措施，避免靠近玻璃窗或懸掛物，以免受傷。室外時，請遠離可能倒塌的物體與電線桿，選擇安全空曠處避震。

地震過後請檢查家中水電煤氣設備是否安全，若發現異常立即關閉並通報相關單位。儘管此次地震震度不高，仍提醒民眾做好防震準備，持續關注後續可能的餘震資訊。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 花蓮縣政府

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