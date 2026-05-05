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健康你我他／點藥冰敷忍住揉眼 與結膜炎和平共處

聯合報／ 文／過溪（中市潭子）
結膜炎的眼睛紅腫癢，只能戴框形眼鏡，點人工淚液、抗組織胺藥水等。圖／過溪提供
結膜炎的眼睛紅腫癢，只能戴框形眼鏡，點人工淚液、抗組織胺藥水等。圖／過溪提供

像是有一隻細小的羽毛，不斷地在眼瞼內側刮搔，卻碰觸不到最核心的癢處，看出去的世界像是隔著一層朦朧濾鏡。如影隨形的癢感，眼白布滿細碎血絲，眼角的白色分泌物、紅腫的眼眶及淚流不止，雙眼成為這個季節的「重災區」。

過敏性結膜炎就像不請自來的常客，悄然在眼底燃起一把無名的火。空氣中的花粉、黴菌與塵蟎是眼睛的隱形刺客，我開始像忙碌的小蜜蜂，除濕機與空氣清淨機全開、寢具勤清洗，衣物毛巾直接拿到巷口的自助洗烘乾殺菌。

最難的是「忍住那隻手」，頻繁揉眼不僅會造成角膜受損，還可能將手上的細菌帶入眼內，導致更嚴重的感染。用乾淨的毛巾包裹冰敷袋敷在眼皮上，可以收縮微血管，降低發炎反應帶來的熱癢感，這是比任何搓揉都有效的「滅火器」，暫時舒緩的5分鐘好療癒喔。

選擇不含防腐劑的單支人工淚液，2個小時點一次，能稀釋與沖洗掉沾附在眼球表面的粉塵與過敏原，提供雙眼保濕；醫師開的抗組織胺藥水照三餐點，睡前再加點眼藥膏殺菌。由於過敏期間眼部脆弱，得暫時停止佩戴隱形眼鏡，改戴框形眼鏡，給眼睛呼吸的空間。

當我學會與過敏和平共處，重要的事並非「戰勝」而是「照護」，不再用粗暴的揉捏對抗癢感，在那片朦朧的水霧中，守護住清澈明亮的視界。

過敏性結膜炎 細菌 空氣汙染 空氣清淨機

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