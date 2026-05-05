健康主題館／全台200萬人患氣喘 僅70萬人就醫追蹤

樂天女孩舞蹈總監陸筱晴日前赴東京棒球經典賽為中華隊應援時，氣喘發作，病情快速惡化，甚至吸不到空氣、難以呼吸，透過社群發文求助急救藥，最後只能緊急返台就醫，才保住一命。

氣道慢性發炎 須有正確用藥習慣

5月5日是「世界氣喘日」，今年主題為「確保所有氣喘患者皆能取得抗發炎吸入治療」，健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會共同呼籲，氣喘治療策略轉向「即時抗發炎控制」，在症狀出現當下，即介入抗發炎治療，並降低對短效緩解吸入劑的依賴，病友務必建立正確用藥習慣。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，氣喘發作原因在於氣道慢性發炎，當呼吸道受到過敏原或誘發因子長期刺激，引發呼吸道黏膜水腫、分泌過多黏液，使呼吸道管徑變小，無法吸入足量空氣，導致胸悶、咳嗽、喘鳴或呼吸困難等症狀。

過度用短效緩解吸入劑 有惡化風險

據統計，全國氣喘患者超過兩百萬人，但實際確診、追蹤的病人僅70萬人，約130萬人屬於尚未確診或未能持續追蹤等狀態，如果狀況惡化，無法呼吸，就與陸筱晴一樣，習慣以短效緩解吸入劑作為急救，雖可快速緩解症狀，但僅作用於支氣管收縮，無法處理氣道發炎等根本問題，長期下來反而增加惡化風險。

調查發現，台灣氣喘患者過度使用短效緩解吸入劑盛行率約16%，若病友每年使用3支以上短效緩解吸入劑，嚴重惡化風險將增1.7倍，死亡風險提高至1.9倍，且一年內發生重大不良心血管事件（MACE）風險更增25%。陳育民提醒，嚴重型氣喘患者如果沒能穩定控制病情，可能引發呼吸急促，嚴重造成昏迷、意識混亂，危及生命。

陸筱晴即為典型個案，在中華隊對戰捷克的賽事中，她突如其來地氣喘發作，當時赴日，未隨身攜帶吸入劑，加上日本花粉季導致病情惡化，症狀快速失控，只能緊急透過社群發文，希望拿到急救藥，所幸緊急回到台灣就醫，才避免發生憾事。

即時發炎控制 治療氣喘共識

陸筱晴說，在東京氣喘發作時突然感覺氣管縮小，「有人緊緊掐住脖子」，以為是感冒，後來才驚覺是氣喘發作，緊急在日本就醫，但一離開醫院急診，吸入戶外空氣時，氣喘又反覆發作。

「抗發炎優先，已是治療氣喘的共識。」台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說，近年氣喘治療觀念已從單純症狀緩解，轉向重視即時發炎控制，降低惡化風險，避免病友陷入反覆發作的惡性循環。