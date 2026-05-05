新竹奧客飆罵店員還摔菜單！老闆娘霸氣反擊 網友狂刷五星力挺

日前新竹一家早午餐店發生店員遭奧客當眾痛罵，並要求向他道歉，雙方因此引爆糾紛，店家在社群平台公布監視器畫面後，立刻掀起熱議，許多網友看完影片後，大罵是客人無理取鬧，由於老闆娘在第一時間選擇挺身而出保護自家員工，而非縱容奧客，也獲得網友大讚，甚至吸引不少民眾上Google評論刷五星好評，留言直呼「為店家鼓掌！一定找時間去光顧！」。

回顧該事件起因，一對中年夫妻到新竹市東區的某早午餐店用餐，其中一位女店員幫忙服務點餐，但是就在該名店員點單詢問的過程中，中年男子疑似因不耐煩，突然情緒失控並大聲質問女店員，「妳是在審犯人嗎？妳不能讓我看完（菜單）嗎？」，隨後便越講越激動，儘管女店長出面安撫，強調店員「只是在說明流程」，但男子依舊繼續跳針，甚至要求店家要向他說「對不起！」。

該男子最後甚至還向店員怒摔菜單並甩頭就走，此舉讓老闆娘氣到衝出店外與男子理論，強調店內都有裝監視器，「你給我回來道歉！你憑什麼摔我員工東西啊！」。事後店家也將監視器畫面分享到Threads上接受公評，短短不到一天就吸引超過300萬人次觀看、近8萬人按讚。

網友除狠批男子情緒管理非常有問題，並表示「花點小錢就把自己當皇帝」，同時也大讚店家保護自家員工的行為，許多人自發到Google評論刷五星好評，留言一定會找時間去支持店家，截至稍早店家評論已經超過2400則、同時衝上4.8顆星。