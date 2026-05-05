高鐵延伸屏東二階環評 賀陳旦提建言：先追蹤前瞻優化台鐵計畫

高鐵延伸屏東二階環評範疇界定會議，會中決議納入台鐵新左營站至屏東站接駁車次的改善方案；交通部前部長賀陳旦，肯定環委願意從政策及科技產業角度務實討論，並認為除要納入台鐵接駁方案，還要思考末端增設設施及都市計畫土地使用問題。

賀陳旦說，高鐵延伸屏東案還有兩個考量重點。第一，過去鐵道局曾提出「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化計畫」，且前瞻基礎建設經費編列二點四六億元，規畫改善路軌、美化列車車廂等，讓乘客搭乘台鐵屏東至左營站有全新服務，鐵道局既然提出且以前瞻計畫經費支付，就應落實追蹤後續改善情況，並先檢查該做法，後續再評估是否需進行其他方案。

第二，過去環境部舉辦範疇界定會議，內容多局限於環境工程、地質噪音等，環委願意在該會議談論運量等問題，是很正確的方向。高鐵新左營延伸至六塊厝站僅是過橋兩公里的一段路程，六塊厝站附近僅有台鐵，沒有辦法服務北屏東任何一個鄉鎮，不能算是改善高雄及屏東的好方案，反而台鐵沿線都有車站，才能真正服務屏東在地。

賀陳旦表示，本案要討論的不僅是一段廿六公里的工程，而是一個完整的軌道服務，因此不僅要加強軌道建設，還要思考末端增加設施，以及除規畫科技園區外，都市計畫土地的使用，因為改變土地使用方式也算是一種政府的投資，中央、地方都應好好思考。