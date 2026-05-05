高鐵延伸屏東二階環評 賀陳旦提建言：先追蹤前瞻優化台鐵計畫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵延伸屏東二階環評範疇界定會議，會中決議納入台鐵新左營站至屏東站接駁車次的改善方案；交通部前部長賀陳旦，肯定環委願意從政策及科技產業角度務實討論，並認為除要納入台鐵接駁方案，還要思考末端增設設施及都市計畫土地使用問題。

賀陳旦說，高鐵延伸屏東案還有兩個考量重點。第一，過去鐵道局曾提出「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化計畫」，且前瞻基礎建設經費編列二點四六億元，規畫改善路軌、美化列車車廂等，讓乘客搭乘台鐵屏東至左營站有全新服務，鐵道局既然提出且以前瞻計畫經費支付，就應落實追蹤後續改善情況，並先檢查該做法，後續再評估是否需進行其他方案。

第二，過去環境部舉辦範疇界定會議，內容多局限於環境工程、地質噪音等，環委願意在該會議談論運量等問題，是很正確的方向。高鐵新左營延伸至六塊厝站僅是過橋兩公里的一段路程，六塊厝站附近僅有台鐵，沒有辦法服務北屏東任何一個鄉鎮，不能算是改善高雄及屏東的好方案，反而台鐵沿線都有車站，才能真正服務屏東在地。

賀陳旦表示，本案要討論的不僅是一段廿六公里的工程，而是一個完整的軌道服務，因此不僅要加強軌道建設，還要思考末端增加設施，以及除規畫科技園區外，都市計畫土地的使用，因為改變土地使用方式也算是一種政府的投資，中央、地方都應好好思考。

環評 賀陳旦 台鐵 高鐵 屏東

延伸閱讀

高鐵延伸屏東「高雄案」明年5月闖環評 環委要求補充「左營案」排除原因

謝國樑拋基捷進市中心路線 童子瑋：拆房子、挖隧道都是天方夜譚

李四川提「TPASS納高鐵」 學者憂補貼大增、公平性：兩者性質不同

李家同／如何徹底改善台鐵和台電

相關新聞

益生菌怎麼挑？ 醫破除「3大迷思」：吃下千億菌不如看存活率

隨著國人健康意識提升，益生菌已成為許多家庭常備的保健品。然而，不少民眾花大錢購買標榜「極高菌數」的產品，卻覺得效果不彰。對此，家醫科醫師蔡佳純指出，益生菌能否發揮功效，關鍵在於「留下多少」而非「吃進多

侯漢廷爆中央放寬多項農藥標準 食藥署回應：未受貿易壓力影響

政府近期宣布放寬美國馬鈴薯輸台規範，允許帶芽體產品進口，引發外界對食安與貿易談判的高度關注。另針對農藥殘留容許量（MRL）修正案，亦遭質疑大幅放寬標準、恐衝擊國人健康。對此，衛福部食品藥物管理署強調，

北榮硼中子捕獲治療中心加速器安座 院長陳威明：癌症治療邁國際頂尖

台北榮總「硼中子捕獲治療中心」今下午舉行加速器安座儀式，預計於116年完工啟用。屆時北榮將成為全球少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」的全方位尖端放射技術的醫療機構，台灣在精準癌症治療領域將

侯漢廷爆中央放寬多項農藥殘留標準 張麗善質疑「食品安全也妥協了」

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範、美國花生將零關稅叩關，新黨北市議員侯漢廷今又踢爆多項出現在美方常見蔬果中的農藥標準有重大變動及放寬，衝擊食品安全。雲林縣長張麗善上午才要求中央說清楚台美貿易談判到底犧牲

新竹奧客飆罵店員還摔菜單！老闆娘霸氣反擊 網友狂刷五星力挺

日前新竹一家早午餐店發生店員遭奧客當眾痛罵，並要求向他道歉，雙方因此引爆糾紛，店家在社群平台公布監視器畫面後，立刻掀起熱議，許多網友看完影片後，大罵是客人無理取鬧，由於老闆娘在第一時間選擇挺身而出保護

解釋性新聞／工法複雜 橋體曲線如舞者 燈也裝阻尼器

淡江大橋意象是一名「在河海交會處的靜謐舞者」，橋體曲線呼應雲門舞集「無極」的肢體延展概念，象徵淡水與八里的跨越與連結。這樣的設計語彙加上友善環境作為，被工程界譽為融合自然、人文的公共藝術品；加上高規格

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。