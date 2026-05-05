高鐵延伸 縣府立場不變：爭取高鐵早日進入屏東

聯合報／ 記者潘奕言宋原彰／連線報導

高鐵延伸屏東採「高雄案」非「左營案」，環評委員昨要求應評估「新左營至屏東六塊厝車站台鐵接駁改善方案」，屏東縣政府表示，爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東立場始終不變；民代盼要避免外界質疑「政治凌駕專業」。

屏縣府表示，高鐵建設不僅是高屏間的運輸發展，更需以屏東聯外的高效鐵路運輸，及均衡國土發展的面向來評估，縣府尊重交通部及鐵道局的專業規畫及環評委員的建議，期望相關單位後續補充資料，釐清疑慮並對外界說明。

屏縣議員陳揚說，高鐵延伸屏東不應淪為單一方案的既定結論，應回到「最有效率、最低環境衝擊」的理性比較；他認為，環委提出增加台鐵新左營至屏東接駁方案，若透過班次優化、準點率提升即可達到相近效益，就必須誠實面對成本與環境差異，左營案與高雄案的風險比較也應公開透明，避免外界質疑「政治凌駕專業」。

高鐵南延屏東在二○一九年由時任行政院長蘇貞昌敲定，二○二四年高鐵南延進入最後決策，鐵道局再提供左營方案修改路線；不過，左營方案分岔點在月台和左營基地間，因此高鐵至屏東時，須經左營基地原本兩股進出廠線，導致過軌須設置四組連續道岔，有影響左營站營運及安全等疑慮。

因「左營案」經評估有系統技術重大問題，前年底，行政院長卓榮泰拍板高鐵南延進入高雄市區，並於高雄火車站設站，之後以與台鐵路線幾乎平行的方式，過高屏溪至屏東六塊厝站，即為「高雄案」。

交通部 環評 台鐵 高鐵 屏東

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