高鐵南延 二階環評納「新左營六塊厝台鐵接駁案」

環境部昨召開高鐵延伸屏東計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議，鐵道局提出高雄案、左營案等五案，認為高雄案是最優、唯一可行方案，但有委員表示，直接增加台鐵新左營站至屏東的車次應屬可行方案，對環境影響最小，會議最後決議，二階環評也應評估「新左營至屏東六塊厝車站台鐵接駁改善方案」。

鐵道局提出的五案有零方案、高雄、左營、燕巢、小港潮州案。鐵道局指出，零方案就是不興建，但這樣無法達成高鐵為主、台鐵為輔的國家政策，西部高速路網也會出現缺口；此外，難以支撐大南方新矽谷推動，也會影響南科、屏東園區相關產業招商。屏東往返高鐵左營站的轉乘時間長且不確定性高，民眾反映轉乘服務不足。

不過，有委員表示，轉乘時間不確定性高，應是台鐵班次與時間安排問題，質疑不該排除增加台鐵班次為可行方案。也有委員提到，既有班次密度能否再提升、旅客轉乘時間與便利性，以及未來屏東端旅客若改搭台鐵接駁等，都應納入評估，要求於二階環評中補強接駁改善方案。

鐵道局表示，左營站當初設計即有延伸至高雄市區的規畫。隨著北高雄地區陸續有大廠進駐，未來左營站容量恐不足，因此設置南高雄車站可分擔運量，也有助南高雄發展。

不過委員提醒，不能把地方捷運或通勤交通需求全部轉嫁給高鐵，二階環評應清楚界定高鐵、台鐵、捷運及地方交通各自定位。

根據鐵道局報告，僅高雄案評估為最優方案，也是目前唯一可行方案，因該案充分利用既有路廊，對都市環境影響最小，技術與運能也較為平衡。左營案則評估為無法推動，因路線行經後勁溪，涉及石化產業公共安全疑慮，環評風險重大。

另外，燕巢案評估結果為不可行，小港潮州案則評估為執行困難，因需穿越市中心兩百餘棟建築物，機場南側管線複雜，且無設站空間。

最後會議確認，左營案不納入本次範疇界定的可行替代方案，但要求開發單位在二階環評報告中補強左營段高屏二快路廊方案不可行的論述，並提出「新左營至屏東六塊厝車站台鐵接駁改善方案」。鐵道局預估要一年時間資料蒐集與調查評估，最快明年五月進入二階環評。