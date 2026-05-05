解釋性新聞／淡江大橋施工規格 比照核電廠、水壩

淡江大橋優雅矗立之前，通過層層施工挑戰，嚴苛程度不輸核電廠和水壩。外界正關注大橋能否聯袂台北一○一大樓，成為施放跨年煙火的國際雙地標。

公路局分局長陳永傑說，因應強勁季風和頻繁的颱風，當年採國內最高規格，送到丹麥做全橋型風洞試驗。另因主橋塔二百公尺高，塔頂風速是橋面的兩倍，吊車的吊裝作業風險很高，一路和天候賽跑。

工信工程副總裁陳煌銘說，橋體由六十六個鋼構節塊焊接組成，每塊重五百到七百噸，沒用到一顆螺栓，焊接技術規範也比照核電廠反應爐，當時很缺工，從泰國召募移工團訓考證照的艱辛過程很難忘。

工信工程副總經理劉永慶說，主橋塔基礎要灌入一點五萬立方的混凝土，須連續四天四夜、九十六小時不間斷，而且要精密控制裡外的溫度，避免龜裂影響結構品質，早在半年前就要規畫備料、降溫及運送流程，品管要求比水壩更高。

陳永傑說，施工期間遇上疫情與烏俄戰爭，海盜四起，鋼索從奧地利運來台灣，一度改道，時間與成本壓力俱增，材料調度成為隱形戰役。但完工後最重要的意義是，證明台灣具備整合國際設計、國際級技術實力、處理生態與地方溝通的能力，再面對新的工程挑戰時，至少不必再從懷疑開始。