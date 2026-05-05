解釋性新聞／工法複雜 橋體曲線如舞者 燈也裝阻尼器

淡江大橋意象是一名「在河海交會處的靜謐舞者」，橋體曲線呼應雲門舞集「無極」的肢體延展概念，象徵淡水與八里的跨越與連結。這樣的設計語彙加上友善環境作為，被工程界譽為融合自然、人文的公共藝術品；加上高規格構造安全設計，讓這座大橋好看又耐用。

札哈．哈蒂以設計高難度曲線聞名，「曲線女王」名號讓工程界既愛又怕，她設計的東京奧運東京體育館，因曲線複雜、施工難度高，最終放棄原設計。

淡江大橋從橋塔到鋼纜，處處展現她旋轉曲線的經典設計，也一度面臨相同困境。工信工程執行副總詹明堂說，大橋呈現舞者雙手向上延伸跳舞的姿態，是由很多曲面構成，也是全球唯一採如此複雜設計的斜張橋，對施工端的工法與精度要求極高。

中興工程顧問淡江大橋工程處技術組長王正中坦言，當時看到設計圖後確實擔心承包商因此卻步、招標困難，果然做第一塊曲面時就花了一個月，反覆修正與改良工具後才逐漸縮短工期。

公路局北區新建工程分局長陳永傑說，工程團隊的核心任務要守住設計的曲線語彙，但傳統測量無法處理如此複雜曲面，因此動用建築資訊模型（ＢＩＭ）輔助設計，把結構的平面、立面和剖面圖等資訊整合在統一的３Ｄ模型中，修改單一視圖時，模型裡的資訊也跟著自動更新。同時利用３Ｄ雷射掃描技術，確保施工誤差在公釐之內。

為強化抗震能力，淡江大橋依方圓五十公里的地震及斷層資料分析地震危害，在橋墩、橋塔、每條斜拉鋼索、甚至燈柱內遍布阻尼器，尤其橋墩的七支ＨＦＲ液壓黏滯阻尼器，確保在七級以上強震時，橋梁還能維持通行，作為北海岸交通生命線，做到「中震不壞、大震可修、劇震不倒」。

陳永傑說，ＨＦＲ阻尼器就像大橋的心臟，淡江大橋是台灣首座設置ＨＦＲ的新橋，遇強震會打開閥門吸收五二五○噸地震力，震後自動復位橋體。

另因大橋位於河海交會的極嚴重鹽害區，設計階段就提高使用年限至一百廿年，橋梁長壽的祕訣是一套對抗鹽害的「重裝鎧甲」。陳永傑說，在易受浪花濺擊的區域，材料保護層加厚十公分、使用鍍鋅鋼筋，混凝土表面再塗防蝕塗層，並提高混凝土致密性，降低海水氯離子的滲透速度。