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解釋性新聞／友善環境 單塔不對稱設計守住淡水夕照

聯合報／ 記者張策王慧瑛鄭朝陽／專題報導
淡江大橋設計為「單塔不對稱」斜張橋，是為了留住「海口嚥日」。圖為淡江大橋施工時吊裝最後一段橋面節塊。圖／聯合報系資料照片 王慧瑛
淡江大橋設計為「單塔不對稱」斜張橋，是為了留住「海口嚥日」。圖為淡江大橋施工時吊裝最後一段橋面節塊。圖／聯合報系資料照片 王慧瑛

建築界的名言「形隨機能（form follows function）」，意指建築造型應取決於其用途。淡江大橋之所以成為「單塔不對稱」斜張橋，是設計團隊深入在地長期蹲點後的慎重決定，幾個設計、施工環節都在解決景觀、文史、生態及漁獲等問題，盡量做到友善環境。

淡水八景之一的「海口嚥日」，就是知名的淡水夕照；在行政院拍板蓋橋之初，最擔心橋遮蔽夕照，毀了美景。

「斜張橋不對稱不是炫技，是在限制裡做選擇。」公路局北區公路新建工程分局長陳永傑說，當年啟動國際競圖，是環評承諾務必守住淡水夕照的結果。

中興工程顧問工程美學中心主任蘇美婷稱許大橋計畫做對的第一件事，就是夕照景觀優先。她說，曾考慮雙塔設計，但會影響周邊兩個國家級濕地，有造成陸化風險；最後決定主橋塔放在靠淡水這側，經過嚴密的觀察與計算，搭配雙手合掌的橋塔造型，在夏至這天，夕陽會落在橋塔中間造成懸日，彷彿呼喚落日前來，「改了橋塔位置，這般奇景就不會出現了」。

大橋因考慮夕照的視角、淡水河岩盤等條件，順勢長成單塔、兩側不對稱的模樣。公路局工務段長鄭閔中說，要顧慮的層面很多，淡水河口曾是中法戰爭戰場，必須調查水下文化資產，對周邊重要濕地、遺址等，也要小心翼翼，更要顧及施工是否衝擊漁民生計。

中興工程顧問美學中心專案經理林益正則列舉，施工階段要調查排碳量，照明要對夜間生物影響降到最低，這些創新、進步的觀念，也是當前公共工程要求的「生態檢核」規範。

其四大原則包含「迴避」，如加大墩柱跨度避開生態敏感區；「縮小」，用圍堰工法在河道施工，縮小對鄰近濕地影響；「減輕」，在八里側裝防鳥撞隔音牆，避免水鳥穿越時造成鳥擊；「補償」，砍除四公頃防風林，另在鄰近的林口灘地補植六公頃樹木復育棲地。

「淡江大橋工程兼具美感及環境友善，關鍵在於設計團隊對場域的極端理解」，工信工程執行副總詹明堂說，設計團隊在不確定得標前，就主動來台蹲點，長時間實地觀察，最關鍵就是長期觀測夕陽軌跡，以此回推橋塔與主結構的配置，「沒人要求他們這樣做，但他們覺得必須這樣做」，才讓工程結構成為自然節律的一部分。

行政院 生態 淡水河 淡江大橋

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