解釋性新聞／世紀地標 淡江大橋 締造斜張橋里程碑

聯合報／ 記者張策王慧瑛鄭朝陽／專題報導
世界之最 即將通車的淡江大橋是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，創多項世界工程紀錄。記者黃義書／攝影
世界之最 即將通車的淡江大橋是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，創多項世界工程紀錄。記者黃義書／攝影

五月十二日將通車的淡江大橋，日前一開放橋上健行就湧入逾十萬人一睹風采，國際級地標的魅力可見一斑。這座全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」橫跨在淡水河口，從中央核定規畫到完工通車，耗時超過四分之一世紀。她曾七度流標，過程艱辛，卻兼顧生態環境與美學的要求，為台灣的公共工程樹立新標準。

淡水往來八里 車程僅八分鐘

淡江大橋通車，除了大幅縮短淡水與八里之間的行車時間，從半小時減至八分鐘，也可紓緩關渡大橋與淡水南進台北市區的交通流量，進一步串聯桃園航空城、台北港、北海岸，帶動淡海新市鎮、八里區與台北港的發展。

淡江大橋造型設計出自已故國際建築師、人稱「曲線女王」札哈．哈蒂之手，承建大橋的工信工程副總裁陳煌銘說，這是她在台灣第一件、也是最後一件作品，更是她生前唯一一座橋梁之作，「以前沒有，以後也不會再有」。

淡江大橋已拿下全球最長單塔不對稱斜張橋紀錄，該橋還創造不少新紀錄，包括國內首座設計使用年限達一百廿年的新建橋梁；國內首座結合公路、輕軌、自行車與人行道四合一的橋梁；主跨距四百五十公尺，創全球同類橋型跨距之最；已向文化部申請，可望成為台灣第一座以大橋為主體的公共藝術。

外界多半聚焦於橋型之美與國際建築名家光環，公路局北區公路新建工程分局長陳永傑表示，其實主角是中興工程顧問公司，整合德國ＬＡＰ橋梁結構顧問公司等頂尖團隊，才讓國際合作成形，橋梁耐久性也拉高到國際橋梁的一百廿年標準，「我們雖有颱風、地震，但歐美做得到百年橋梁，我們應該也做得到」。

耐用120年 淡江大橋設計耐用一百廿年，配置高規格的耐震及防風等安全設計，甚至每條鋼索都有阻尼器。記者鄭朝陽／攝影
耐用120年 淡江大橋設計耐用一百廿年，配置高規格的耐震及防風等安全設計，甚至每條鋼索都有阻尼器。記者鄭朝陽／攝影

施工挑戰極限條件 七度流標

「最深刻的記憶不是橋有多美，而是流標七次的那段幾乎看不見出口的壓力」，工信工程副總理劉永慶說，政府的預算常只考慮工料成本，未考慮技術和藝術層面，一開始的預算根本做不出札哈．哈蒂的設計，才連續流標七次。陳永傑也坦言，如果再流標，就要檢討設計，包括改為較易施工的混凝土橋型，或簡化原本３Ｄ曲面與不對稱設計，將毀壞「守住淡水夕照」的環評承諾。

七度流標源自工程界普遍認為施工難度和風險都過高，幾乎沒人相信能夠完成，也沒人敢做。陳煌銘說，若第八次仍未決標，淡江大橋就成為遺憾，最終在時任公路局長陳彥伯積極溝通、修正計畫下，趕在新冠肺炎疫情前完成發包，避免疫情招標工料全面暴漲的財務災情，估計至少省下百餘億元。

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