彭啓明指導北市投藥 環境部沒有滅鼠新招

環境部長彭啓明昨天在立院針對北市近來引發討論的鼠患問題指出，投藥有規範，北市應公布投藥地點，也建議地方首長應親自開會，定期跟市民報告；北市環保局長徐世勳昨親赴環境部請益，結果卻是中央到地方至今沒有界定鼠患相關科學模型，現階段也沒有核准通過的相關環境用藥。

彭啓明昨天上午在立院受訪時指出，投藥有規範，一定要在藥盒裡，不能讓其他動物、寵物接觸到，北市應公布投藥地點，避免寵物等受干擾。

徐世勳隨即在昨天下午針對所謂的鼠患問題拜會環境部，會後徐世勳表示，昨天與中央開會主要聚焦鼠患有無監測數據，以及賀爾蒙藥劑使用、投藥方式與鼠餌站等作法。針對監測數據，目前中央到地方沒有相關科學模型，包含如何界定鼠患、規範等，現階段只能多參考國外做法，搭配通報數作為參考依據。

另外，針對投放老鼠藥、鼠餌，北市環保局有與中央交換意見，外界憂心使用荷爾蒙藥物會讓老鼠無法受孕繁殖。徐世勳說，現階段沒有核准通過的相關環境用藥，即使美國紐約有在使用，仍在試用階段，此類藥物可能讓其他動物誤食而導致無法懷孕，存有風險。

環境部針對北市現狀四點建議，包含分工合作應變、資訊公開透明、落實區域分工，以及召開專家會議等。但未提及環境部的相關作法與責任。

徐世勳會中表示，台北市政府高度重視鼠患問題，經常召開跨局處會議和分工合作，承諾以環境整理整頓優先，用藥為輔，並依現場狀況因地制宜進行防治，強調目前已有良好成效。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕表示，在全國滅鼠周取消後就沒有鼠患的監測了，而是地方政府按照其需要來做相關監測，環境部的角色還是以協助地方政府為主。