新聞眼／操作鼠患 選戰低劣手法

距二○二六地方選舉投票還有半年，民進黨尚未正式徵召立委沈伯洋，選戰尚未開打，綠營從民代、下至側翼，鋪天蓋地猛打北市「老鼠之亂」。從數字看，台北市民通報鼠患並無大幅上升，「鼠亂」議題卻已人云亦云，爭取連任的市長蔣萬安除要嚴防「三人成虎」，更要謹記台中非洲豬瘟危機處理慢的前車之鑑。

北市老舊社區、傳統市場多，前市長柯文哲任內使用四十多年的環南市場因要改建，拆除過程中，大量老鼠亂竄到周邊社區，引發居民恐慌。當時柯文哲還曾大動作招標專家滅鼠，是令人記憶猶新的「滅鼠大作戰」。

此次「老鼠之亂」緣起於蔣萬安日前出席母娘文化季，被民眾攔路陳情「老鼠多」，當時蔣回「謝謝、我們會處理」，隨即就有側翼將蔣的回應影片放上網「公審」，透過對比沈伯洋談防治鼠患，質疑蔣不敢回答。

旋即又有綠營側翼透過社群散播「台北街頭老鼠亂竄」影片、照片，被眼尖網友發現，很多照片根本就不在台北市，「南鼠北送」操作，也難怪被批「另類認知作戰」。

不管是台北、高雄，或國際任何先進城市如紐約、巴黎等，只要有老舊市場、社區，老鼠絕對是城市環境難以根絕的棘手問題，此次民進黨猛打「老鼠之亂」，刻意忽略通報數字，也不理會中央部會稱鼠患未升溫，刻意將台北市抹成「米老鼠天堂」，選戰手法低劣，造成市民恐慌。

蔣萬安面對「老鼠之亂」考驗，不可掉以輕心，尤其民眾不斷看到網路社群老鼠亂竄影片，早已人心惶惶，蔣市府應強力反擊，即時掌握、公開通報數字，只要有通報，就拿出具體作為，才是反擊對手造謠的最佳武器。