鼠患爭議 北市：通報量無異常增加

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉張策李成蔭黃婉婷趙容萱余采瀅／連線報導
北市今年初傳出漢他病毒死亡案例，民眾目擊台北街頭老鼠出沒，公園還可見老鼠與鴿子一同覓食，讓防疫議題備受關注。記者曾原信／攝影
北市今年初傳出漢他病毒死亡案例，民眾目擊台北街頭老鼠出沒，公園還可見老鼠與鴿子一同覓食，讓防疫議題備受關注。記者曾原信／攝影

北市鼠患引發關注，北市環保局統計近三年數據，除今年二月發生一例漢他病毒死亡案例，每月通報案量起伏不大，以去年十一、十二月為例，通報數分別為十三及八件，平均兩天通報一件，並無異常增加。台北市長蔣萬安重申，北市府處理老鼠防治沒有鬆懈，中央也稱現在疫情並沒有升溫趨勢。

眾多民進黨支持者近日頻打首都鼠患議題，社群討論熱度高，成為台北市長選戰攻防議題。有網友發現，網路大量側翼發送非北市照片，刻意放大北市鼠患嚴重，也讓藍營民代直呼，「南鼠北送」不就是一種認知作戰嗎？

國民黨立委王鴻薇昨批評，這根本是民進黨「造鼠」計畫，不僅台北市民進黨議員林亮君自導自演，連所謂「通報系統」回報榜上第一名，被抓包疑似是基隆罷團成員，怎麼剛好老鼠都是一個基隆罷團成員看到？

王鴻薇指出，民進黨操作老鼠議題已經一周多，真相是台北市老鼠案件數早就大幅下降，綠營為了「洗」老鼠案數量，民進黨側翼自己搞出一個「通報系統」，卻漏洞百出，拿兩年前的舊老鼠照片、沒照片留言、甚至動畫「料理鼠王」的玩偶都能審核通過，原來是「人造鼠」平台。

可望代表民進黨參選北市長的立委沈伯洋昨晚受訪表示，身為台北市民，看到老鼠跡象回報，希望能夠處理，卻被造謠說是「造鼠」計畫，對市民非常不公平。林亮君也批，蔣萬安只放新聞抹黑議員，而不解決問題。

蔣萬安表示，近期民眾關注鼠患，北市府昨有開跨局處會議，再度研擬各面向處理，接下來會擬定更具體措施。蔣強調，北市府從年初開始，非常努力透過跨局處、全方面處理老鼠防治，這部分他要給堅守崗位、付出且敬業的基層同仁一個公道。

北市環保局長徐世勳表示，市府從今年二月起，已召集跨局處單位討論老鼠防治，近期因媒體、社群發酵鼠患議題，北市老鼠通報數確有上升趨勢，但沒有哪一區比率特別高。若接獲通報，第一線同仁會到現場環境清潔，確認環境沒有疑慮後，會依照標準作業程序，針對周邊環境實際狀況、老鼠出沒痕跡等投放老鼠藥，絕不會隨機亂投。

有醫師直擊鳥類吃老鼠屍體，憂心恐威脅野生動物，徐世勳說，跟動保處確認後，北市近期三起誤食案，經檢查跟老鼠藥沒有關聯，希望外界能回歸理性專業討論。

雙北是共同生活圈，兩地今年以來相繼出現漢他病毒病例，新北市長侯友宜昨表示，已指示相關局處依中央指引全面防治，將從環境整頓著手，「不讓鼠住、鼠來、鼠吃」，降低疫情風險。

台北 民進黨 國民黨

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