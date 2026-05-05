美國零關稅花生叩關 花生農：何時落實產地標示？

美國花生將以零關稅進口台灣，恐衝擊本土農業。雲林縣政府昨天辦座談會，農民、加工業者抱怨，四年來花生進口數量逐年增加，且難分辨國產或進口花生，加工產品也不必標示，政府這麼多年都沒有做好落實產地標示，食品業者一定買便宜花生，衝擊花生種植到加工產業。

雲縣長張麗善指出，台灣花生與美國花生的成本差距實在太大，美國花生一公斤不到五十元，台灣花生因人工、肥料等成本很高，一公斤要一四○至一六○元；若沒有防範機制，會引進更多美國花生。

出席座談會的中華民國落花生產業協會理事長黃伯文說，去年進口花生八四二七公噸，今年截至四月底已進口五三一一公噸，若無關稅、防衛機制屏障，貿易商一定會進口便宜的花生；前理事長丁明貴也說，美國花生若大舉入台，今年第一季花生採收價格恐受衝擊，農民如果因此不種了，脫殼業者也會倒閉。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，農會堅持使用國產履歷花生，但進口花生恐「直接轉型台灣製」。蕭姓農民批，政府七、八年來都沒有落實產地標示，消費者永遠不知道花生產品來源。

立委丁學忠質疑，政府要犧牲多少農業到現在都還蓋牌，感覺要把農業「團滅」。立委張嘉郡指出，她將在立院提案修法要求落實產地標示，並爭取轉作金提高三倍，才能跟美國花生站在同一起跑點。