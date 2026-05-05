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美國零關稅花生叩關 花生農：何時落實產地標示？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府昨針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民紛紛表達心聲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府昨針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民紛紛表達心聲。記者陳雅玲／攝影

美國花生將以零關稅進口台灣，恐衝擊本土農業。雲林縣政府昨天辦座談會，農民、加工業者抱怨，四年來花生進口數量逐年增加，且難分辨國產或進口花生，加工產品也不必標示，政府這麼多年都沒有做好落實產地標示，食品業者一定買便宜花生，衝擊花生種植到加工產業。

雲縣長張麗善指出，台灣花生與美國花生的成本差距實在太大，美國花生一公斤不到五十元，台灣花生因人工、肥料等成本很高，一公斤要一四○至一六○元；若沒有防範機制，會引進更多美國花生。

出席座談會的中華民國落花生產業協會理事長黃伯文說，去年進口花生八四二七公噸，今年截至四月底已進口五三一一公噸，若無關稅、防衛機制屏障，貿易商一定會進口便宜的花生；前理事長丁明貴也說，美國花生若大舉入台，今年第一季花生採收價格恐受衝擊，農民如果因此不種了，脫殼業者也會倒閉。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，農會堅持使用國產履歷花生，但進口花生恐「直接轉型台灣製」。蕭姓農民批，政府七、八年來都沒有落實產地標示，消費者永遠不知道花生產品來源。

立委丁學忠質疑，政府要犧牲多少農業到現在都還蓋牌，感覺要把農業「團滅」。立委張嘉郡指出，她將在立院提案修法要求落實產地標示，並爭取轉作金提高三倍，才能跟美國花生站在同一起跑點。

美國 農會 中華民國 張麗善 關稅

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