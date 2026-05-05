為美農產開綠燈？農藥殘留放寬 民代：出賣食安

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發爭議。新黨北市議員侯漢廷在臉書指出，除了馬鈴薯，還有涉及一七四項農藥標準的重大變動，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、福賽得等，衝擊食品安全，標準從不得檢出放寬二至六倍不等，這些農藥多會出現在美方常見蔬果中，有些已出現腫瘤或器官毒性訊號，民進黨政府仍屈服放寬標準，出賣台灣食安。

衛福部食藥署表示，一一四年與一一五年間修正農藥殘留容許量，皆為常態性制度調整，係經科學風險評估與專家審議，並非受貿易壓力影響。

侯漢廷指出，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）在二○二六年「貿易障礙報告」中台灣章節，早已寫得一清二楚，多年來對台灣的農藥最大殘留容許量審查表示關切，並要求台灣在尚未訂定標準時，直接接受美國或國際食品法典委員會（Codex）標準，且根據協議台灣已承諾。

侯也說，衛福部二○二六年一月九日預告「農藥殘留容許量標準」修正草案，並於四月正式發布，總計異動卅八種農藥、一七四項農產品標準，這分草案官方增修訂原因及參考依據，裡面多次露骨載明修正原因是「符合美國登記使用方法」，證明放寬標準根本不是為了台灣農業需求，而是為了符合美國出口商需求。

侯漢廷指出，放寬清單包含芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、福賽得等一七四項農藥標準大放寬，標準放寬二至六倍不等，甚至有部分農藥從不得檢出放寬「從無到有」。

他也說，多項農藥在動物實驗中已出現腫瘤或器官毒性訊號，但民進黨仍大幅放寬殘留標準，多年來美國國際貿易委員會（ＵＳＩＴＣ）在專案報告中，將台灣嚴格的食安標準視為損害美國利潤的障礙，在二○二六年民進黨終於跪了，拿台灣人的肝腎健康去換取美方的貿易好感。

雲林縣長張麗善表示，政府若一味迎合、放寬標準，會讓民眾疑惑在整個談判中不只犧牲農民權益，甚至食安也妥協了。