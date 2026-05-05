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下雪了 6月高雄演出

聯合報／ 本報訊
世紀經典劇作「下雪了」六月首登衛武營演出。圖／聯合數位文創提供
世紀經典劇作「下雪了」六月首登衛武營演出。圖／聯合數位文創提供

由當代最具影響力的丑劇大師、曾為太陽馬戲團編排劇目的斯拉法・帕拉尼（Slava Polunin）所創作的經典劇作「下雪了」，暌違九年再度登台，展開三地巡迴，六月十二日、十三日首度登上衛武營國家歌劇院作為首站，雙人套票九折優惠熱賣中。

「下雪了」自一九九三年首演以來已巡演超過卅年，足跡遍及歐洲、美洲、亞洲等四十多個國家、演出場次更突破上萬場、感動千萬觀眾；全劇沒有一句台詞，卻透過小丑們的肢體、光影、音樂，構築出一個充滿幻想與詩意的世界，讓不同文化背景的觀眾都能產生共鳴。

「下雪了」顛覆觀劇體驗的舞台設計與特效更是一大亮點，巨大的白色蜘蛛網覆蓋整座劇場，由數百萬片雪花組成的暴風雪由舞台一路蔓延至觀眾席，舞台與觀眾席的界線徹底消失，觀眾不再只是旁觀者，而是成為演出的一部分；「下雪了」將帶給台灣觀眾最純粹的喜悅與歡樂，演出票券於udn售票網獨家販售，雙人套票九折優惠中。

高雄 歐洲

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