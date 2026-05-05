女廁運動30年 廁所再進化 學者：空間應多樣化

台灣女廁運動卅年，中山大學昨天舉辦廁所的性別平等之路論壇，學者都認為廁所設計要更包容的空間。台大城鄉所退休教授畢恆達說，廁所空間應多樣化，避免單一設計排除使用者；中山大學公事所教授、女廁運動發起成員彭渰雯表示，廁所設計不宜再陷入全面混用或全面分隔的二分法。

一九九六年女學生與婦運團體發起女廁運動，促成建築技術規則修正，讓台灣女廁設置比例領先國際。

不過，制度超前並未讓爭議消失，隨著跨性別、非二元性別議題愈受重視，過去以男女二分為基礎的廁所設計，已不符合當下社會需求，從空間配置到制度設計，有待重新改善。

曾參與當年運動的學者畢恆達指出，現行的「性別友善廁所」名稱本身即帶有模糊性，容易引發誤解，建議直接改稱「全性別廁所」，並由法規明訂設置標準，例如每棟建物至少一處，高樓建築則每三層至少設置一處。

畢恆達表示，有人需要較大空間如行動不便者、使用輔具者、有人需要獨立空間處理隱私事務如更衣、月經處理，也有人需要無障礙設施，若廁所形式單一，就會排除這些使用需求。

部分女性團體對安全與隱私仍有疑慮，擔心空間混用可能帶來風險，另一方面，跨性別、陰陽人團體指現行男、女分隔制度本身即排除部分使用者，日常如廁仍充滿壓力與不便。

中山大學公事所教授、女廁運動發起成員彭渰雯表示，建議未來廁所設計不宜再陷入全面混用或全面分隔的二分法，應採取分層配置，如保留男女分設廁所，並增設獨立、可上鎖的全性別廁間，透過空間細分降低衝突。