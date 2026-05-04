台灣繪本首度進軍日本親子書展 林廉恩簽繪爆滿

日本黃金週最受親子矚目的閱讀盛會「上野之森親子書展」今年首度迎來台灣繪本參展，在文化部駐日台灣文化中心推動下，台灣成為活動自2000年舉辦以來，首個參與的外國非營利文化單位，展出40部以上原創繪本，搭配朗讀、簽繪與互動體驗，吸引日本親子關注。

台灣文化中心表示，本次展區由資深繪本翻譯家林真美策劃，依「已於日本出版」、「台灣在地文化」與「經典繪本之選」三大主題呈現。現場邀請台灣繪本作家林廉恩親赴交流，並以「鯨魚之島」為概念設計主視覺，融合台北101、珍珠奶茶與台灣黑熊等元素，成為展場焦點。

現場規劃的蓋印章製作專屬明信片、抽獎活動都大受歡迎，另有不少日本民眾主動詢問繪本購買資訊，顯示對台灣原創作品的高度關注與興趣。

林廉恩受訪時表示，首次來日本參加活動，能直接面對當地讀者「非常難得也很榮幸」，她坦言，「能在日本出版已經不容易，像這樣還能當面交流，是很珍貴的經驗。」

她的簽繪活動同樣人氣爆棚，今天上午、下午場次皆迅速額滿。現場開放讀者自由點圖，題目充滿童趣與挑戰性。有小朋友要求「坐在火箭上的企鵝」，也有人指定恐龍主題，讓她笑說「因為平常很少畫火箭或企鵝，還一度緊張到要看圖片參考」，但也認為這樣的即興創作非常有趣。

談到創作風格，林廉恩指出，她的作品以拼貼為主，結合紙材、布料、羊毛氈甚至攝影等多元媒材，希望提供孩子不同於傳統繪畫的藝術觀看方式。

她透露，一本繪本最耗時的是前期構思與分鏡討論，「故事發想與和編輯反覆溝通花最多時間」，實際繪製反而約1至2個月即可完成；文字部分則刻意保持簡潔，「希望用圖像說故事」，讓讀者自行感受情境。

她這次展出的作品「HOME」已翻譯成英文、西班牙文、日文、韓文等多語版本。她表示，創作初衷是傳達「回家」的溫暖感受，「不論每天去上班、上課或旅行，最後回到出發的地方，那種安心的感覺，是我想表達的。」

本次書展舞台活動邀請知名歌手一青窈擔任朗讀嘉賓，她也是「HOME」日文版譯者。

這是一青窈首次參與繪本翻譯工作，她分享翻譯過程中接觸大量中文狀聲詞，與日文表現方式不同，讓她有很多新發現。活動中，她與林廉恩同台對談，並透過朗讀引領觀眾進入故事世界，現場氣氛熱烈。

文化部長李遠表示，繪本具備「圖多文少」的特質，是最具國際傳播潛力的文化內容之一。他上任以來陸續推動「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」等措施，並於日前舉辦首屆「金繪獎」頒獎典禮，象徵2026年正式邁入「台灣繪本元年」。本次展出作品中，也包含多部得獎作品，展現台灣繪本創作實力。

駐日代表李逸洋指出，台灣繪本首度參與日本具代表性的親子閱讀盛會，深具意義，希望藉由繪本這項跨越語言與世代的文化載體，進一步深化台日民間交流與情感連結，並讓日本社會看見台灣自由開放、多元包容且充滿創造力的軟實力。

台灣文化中心主任曾鈐龍則強調，透過實際參與大型書展，不僅提升台灣繪本能見度，也讓日本出版社有機會直接接觸作品，為未來版權合作開啟更多可能。