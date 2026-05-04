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台灣企業充實人才庫 印度華語文教師扮關鍵角色

中央社／ 新德里4日專電
駐印度代表處教育組組長賴碧姬（前左4）表示，印度學校聘台灣老師教華語文有個很大期待，希望印度學生在學習華語文的過程中，對台灣的企業文化、工作態度與倫理有更深的瞭解，進而到台灣企業實習、甚至進台灣企業工作。（駐印度代表處教育組提供）中央社
駐印度代表處教育組組長賴碧姬（前左4）表示，印度學校聘台灣老師教華語文有個很大期待，希望印度學生在學習華語文的過程中，對台灣的企業文化、工作態度與倫理有更深的瞭解，進而到台灣企業實習、甚至進台灣企業工作。（駐印度代表處教育組提供）中央社

台灣與印度在產業界、教育界的合作日益緊密，在印度從事華語文教學的台灣老師，角色也從單純的語言教學，轉型為將人才、企業串連在一起的重要橋梁。

印度華師的年度會議1日至3日舉行，今年有近30位在印度各地從事華語文教學的台灣老師齊聚一堂，就各自的教學經驗、在地生活遇到的挑戰等議題彼此交流。

從印度各所學校對華師們的要求、期待可以發現，華師不僅要培養具備華語文能力的印度學生，也正透過教學、輔導、媒合等方式，協助台灣企業找到合適的人才，逐步建立起台灣和印度人才流通的新模式。

駐印度代表處教育組組長賴碧姬在接受中央社記者採訪時表示，在印度的台灣華師們非常認真、努力在推廣華語文，且現在不只要教授華語文，也正設法培養印度人才，希望能供台灣企業使用。

賴碧姬指出，對印度的學校來說，設立台教中心、聘台灣老師教華語文，有個很大的期待，就是希望讓印度學生在學習華語文的過程中，對台灣的企業文化、工作態度與倫理有更深的瞭解，可以逐步被型塑成能獲得台灣企業實習機會，甚至未來能進台灣企業工作的人才。

透過華師分享的經驗，可以發現這批來自台灣的老師們，如今被學校賦予更重要、更實際的任務。

在拉加吉里社會科學學院（Rajagiri College of SocialSciences）和拉加吉里商學院（Rajagiri BusinessSchool）任教的華語文教師郝景新接受中央社記者訪問時表示，學校將資源投注在華語文教育上，是期待學生的未來能有更好的發展。

郝景新說，學校將成本投資在學生、台教中心上，自然是期待能夠有所回收，學校對華師的期許是希望幫助學生找到潛在的機會，能到台灣繼續深造，甚至獲得到台灣企業工作的機會，「學校很期待在學生學好華語文後，能在未來的職涯上有更好的發展，所以會希望華師在這部分花點心思。」

郝景新提到，在印度的華師如今逐漸開始擔任篩選人才的工作，在課堂互動與長期觀察中，不僅要評估學生華語文學習的狀況，也得瞭解他們的學習態度、人格特質，進一步推薦適合的人才給台灣的學校、企業，「台灣不僅需要人，更重要的是需要人才，這樣重量且重質的人才培養模式，是台灣與印度合作、引進高品質人才的關鍵。」

印度理工學院甘地那加分校（IIT Gandhinagar）華語教師高豪聰接受中央社記者採訪時表示，印度學生學華語文的最終目的，無非是要獲得在台灣學校、企業繼續深造或就業的機會，在這樣的情況下，華師應該要在教學上將學華語文與台灣之間做更深的連結。

高豪聰說，他在教學時會將台灣社會、文化、產業等面向的相關訊息一併帶入，「我的做法是會將台灣的認識當成一份作業，讓學生試著去瞭解台灣」，將華語文、台灣、學生未來的機會結合在一起。

已經有將學生成功送進台灣企業實習經驗的喜夫南達大學（Shiv Nadar University）華語教師湯臣接受中央社記者訪問時表示，現在已有不少印度學生獲得前往台灣實習、攻讀學位的機會，而學生在接觸到台灣於國際間十分知名的企業後，對台灣產業實力有更深刻認識，也會將這樣的經驗視為職涯發展的重要資產。

湯臣說，台灣企業也正透過短期的交流、參訪，甚至是實習的機會，瞭解印度的學生，並把這些人才放進人才庫中，未來若有需求，就可以從那些有一定華語文能力、表現不錯，且對台灣工作環境、企業文化有瞭解的印度學生中，選擇能夠聘用的人才。

聖吉特理工學院 （Saintgits College of Engineering）的華語教師林佳芸接受中央社記者採訪時提到，少部分學生學華語文純粹是因為興趣，但大部分學生還是將華語文能力視為將來就業可以「加分」的要素，學校聘華師的目的也有同樣的訴求。

林佳芸說，台灣半導體產業世界聞名，非常吸引印度學生，學好華語文後，透過華師獲得台灣企業提供的實習機會，對未來進研究所、就業都有莫大幫助。

華師的角色正從語言教學，擴大到人才媒合，無形中也深化台灣和印度的關係，隨著更多政策、資源投入，這種作為橋梁的影響力將持續擴大，成為推動台印合作的重要動能。

印度 語言

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