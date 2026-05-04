侯漢廷爆中央放寬多項農藥殘留標準 張麗善質疑「食品安全也妥協了」

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範、美國花生將零關稅叩關，新黨北市議員侯漢廷今又踢爆多項出現在美方常見蔬果中的農藥標準有重大變動及放寬，衝擊食品安全。雲林縣長張麗善上午才要求中央說清楚台美貿易談判到底犧牲哪些農產品，今晚她表示，政府本應對食品安全嚴格把關，一再放寬標準會讓民眾疑惑，甚至懷疑在談判過程中，不只犧牲農民權益，就連食品安全也妥協了。

新黨北市議員侯漢廷今踢爆174項農藥殘留標準的重大變動，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、福賽得等，衝擊食品安全，標準從不得檢出放寬2至6倍不等，這些農藥多會出現在美方常見蔬果中，有些更已出現腫瘤或器官毒性訊號，質疑民進黨政府屈服放寬標準，出賣台灣食安。

張麗善上午才要求中央說清楚台美貿易談判到底犧牲哪些農產品應說清楚，得知多項農藥殘留標準放寬，她難掩訝異，她表示，食品安全應建立在嚴謹且明確的規範之上，回歸專業領域與科學評估，以審慎且周延的方式進行判斷，因為這關乎所有民眾的基本權益，不僅是社會大眾的共同期待，也是政府責無旁貸的職責。

她表示，民眾相信在專業把關後，食品安全應該沒有疑慮，可以放心地吃，但現在政府若一味迎合、一再地放寬標準，會讓民眾產生很大的疑惑，甚至會覺得在整個談判當中，不只犧牲農民的權益，甚至在食品安全當中也妥協了。

她表示，現在不僅農民缺乏應有保障，民眾對食品安全的疑慮也將擴大，最終可能對整體公共健康構成潛在威脅，呼籲中央堅守專業原則與審慎評估機制，確保食品安全與社會信任。