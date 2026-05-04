快訊

中東衝突8艘台灣船舶滯留荷莫茲海峽 卓榮泰指示協助

整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握

網路聲量分析／「仍是超級太陽」藍營同溫層挺韓國瑜聲量 大勝黨中央

聽新聞
0:00 / 0:00

侯漢廷爆中央放寬多項農藥標準 食藥署回應：未受貿易壓力影響

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷稍早臉書踢爆，除了馬鈴薯外，還有涉及174項農藥標準的重大變動。示意圖／本報資料照片
新黨北市議員侯漢廷稍早臉書踢爆，除了馬鈴薯外，還有涉及174項農藥標準的重大變動。示意圖／本報資料照片

政府近期宣布放寬美國馬鈴薯輸台規範，允許帶芽體產品進口，引發外界對食安與貿易談判的高度關注。另針對農藥殘留容許量（MRL）修正案，亦遭質疑大幅放寬標準、恐衝擊國人健康。對此，衛福部食品藥物管理署強調，相關調整屬例行性作業，均經科學風險評估與專家審議，並非受貿易壓力影響。

台北市議員侯漢廷指出，政府除開放帶芽馬鈴薯外，亦同步調整174項農藥殘留標準，部分數值放寬達2至6倍，甚至從「不得檢出」改為可容許殘留。他質疑，這些農藥多見於美國輸出蔬果，且部分物質在動物實驗中曾出現腫瘤或器官毒性訊號，批評政府「以食安換貿易」。

侯漢廷引用美國貿易代表署（USTR）年度「貿易障礙報告」，指出美方長期關切台灣農藥殘留標準，台灣應在未訂定標準時採用國際食品法典委員會（Codex）或美國標準，質疑此次調整與對美貿易談判有關。

食藥署回應，114年與115年間的農藥殘留容許量修正，皆為常態性制度調整。以114年為例，即曾兩度修正、涉及49種農藥、184項標準。此次115年4月21日公告修正，則涵蓋38種農藥、174項標準，屬持續性滾動檢討。

食藥署強調，增修訂依標準之訂定作業程序，先經風險評估，提送衛生福利部食品衛生安全與營養諮議會審查通過，並會商農業部後，依法制作業程序辦理預告及公告。

美國 農藥殘留 侯漢廷

延伸閱讀

為美方開綠燈？侯漢廷爆中央放寬百種農藥標準 怒批拿食安換好感

發芽馬鈴薯僅是冰山一角？翁曉玲憂下一個食安之亂：真是為台好嗎？

劉大年／因應美國關稅政策後續發展

住宅補貼修正重點一次看 家庭持有、返還機制同步上路

相關新聞

剛放晴又要變天…明起天氣「一周連三變」 中部以北防局部大雨

氣象署表示，明天華南雲雨區影響，中部以北、宜蘭降雨持續，白天稍涼，北部地區及中部山區防局部大雨；6、7日天氣回穩，但8、...

台灣首個博物館展覽獎 三大獎項逾130萬…李遠：博物館是國力的展現

台灣博物館文教基金會今天宣布啟動「博物館展覽獎」(Taiwan Museum Exhibition Awards,簡稱TMEA)，宣告台灣首個以博物館展覽為主體的專業獎項誕生。獎項設「評選團特別獎」一

侯漢廷爆中央放寬多項農藥殘留標準 張麗善質疑「食品安全也妥協了」

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範、美國花生將零關稅叩關，新黨北市議員侯漢廷今又踢爆多項出現在美方常見蔬果中的農藥標準有重大變動及放寬，衝擊食品安全。雲林縣長張麗善上午才要求中央說清楚台美貿易談判到底犧牲

益生菌怎麼挑？ 醫破除「3大迷思」：吃下千億菌不如看存活率

隨著國人健康意識提升，益生菌已成為許多家庭常備的保健品。然而，不少民眾花大錢購買標榜「極高菌數」的產品，卻覺得效果不彰。對此，家醫科醫師蔡佳純指出，益生菌能否發揮功效，關鍵在於「留下多少」而非「吃進多

侯漢廷爆中央放寬多項農藥標準 食藥署回應：未受貿易壓力影響

政府近期宣布放寬美國馬鈴薯輸台規範，允許帶芽體產品進口，引發外界對食安與貿易談判的高度關注。另針對農藥殘留容許量（MRL）修正案，亦遭質疑大幅放寬標準、恐衝擊國人健康。對此，衛福部食品藥物管理署強調，

北榮硼中子捕獲治療中心加速器安座 院長陳威明：癌症治療邁國際頂尖

台北榮總「硼中子捕獲治療中心」今下午舉行加速器安座儀式，預計於116年完工啟用。屆時北榮將成為全球少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」的全方位尖端放射技術的醫療機構，台灣在精準癌症治療領域將

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。