侯漢廷爆中央放寬多項農藥標準 食藥署回應：未受貿易壓力影響

政府近期宣布放寬美國馬鈴薯輸台規範，允許帶芽體產品進口，引發外界對食安與貿易談判的高度關注。另針對農藥殘留容許量（MRL）修正案，亦遭質疑大幅放寬標準、恐衝擊國人健康。對此，衛福部食品藥物管理署強調，相關調整屬例行性作業，均經科學風險評估與專家審議，並非受貿易壓力影響。

台北市議員侯漢廷指出，政府除開放帶芽馬鈴薯外，亦同步調整174項農藥殘留標準，部分數值放寬達2至6倍，甚至從「不得檢出」改為可容許殘留。他質疑，這些農藥多見於美國輸出蔬果，且部分物質在動物實驗中曾出現腫瘤或器官毒性訊號，批評政府「以食安換貿易」。

侯漢廷引用美國貿易代表署（USTR）年度「貿易障礙報告」，指出美方長期關切台灣農藥殘留標準，台灣應在未訂定標準時採用國際食品法典委員會（Codex）或美國標準，質疑此次調整與對美貿易談判有關。

食藥署回應，114年與115年間的農藥殘留容許量修正，皆為常態性制度調整。以114年為例，即曾兩度修正、涉及49種農藥、184項標準。此次115年4月21日公告修正，則涵蓋38種農藥、174項標準，屬持續性滾動檢討。

食藥署強調，增修訂依標準之訂定作業程序，先經風險評估，提送衛生福利部食品衛生安全與營養諮議會審查通過，並會商農業部後，依法制作業程序辦理預告及公告。