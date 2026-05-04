農業實習學技術體驗文化 50名印尼青農啟程赴台

隨著台灣新南向政策在農業領域持續深化，第8屆「印尼青年農民赴台實習計畫」今天正式展開，50名由印尼農業部嚴格遴選的青年農民，自雅加達蘇卡諾哈達國際機場啟程前往台灣。

印尼青農赴台實習計畫是雙方政府於2019年簽署協議後的合作，目標為促進人才交流。駐印尼代表處表示，今天50名來自印尼各地的青農抵台後，將分發至全台優質農場展開為期1年深入農村的「做中學」式培訓，領域涵蓋果樹、蔬菜育苗、花卉及水產養殖。

印尼青農蒂亞（Tia）曾任銀飾工作坊導覽員，長期向外籍遊客推廣印尼文化。她告訴中央社記者，在聽取父親建議並錄取計畫後，出發前已完成印尼農業部的行前培訓，並預先學習基本華語與台灣概況，開啟人生首度出國經驗。

蒂亞指出，農業本身就是文化的一部分，雙方能透過此計畫學習如何管理與傳承農業文化。她特別期待親身體驗台灣的文化氛圍與農業組織運作模式，並深入學習休閒農業的經營邏輯，將這份寶貴的台灣經驗應用於印尼的農業轉型。

駐印尼代表處統計，計畫推動至今已累積395名青農完成實習，且高達8成返國後持續投身農業相關領域。曾有青農在實習期間發表多篇國際期刊論文，進而成功申請到土耳其政府獎學金前往海外攻讀碩士；有青農回國後結合在台習得的經營知識，成功與在地連鎖速食業者對接成為穩定供應商，或受聘於印尼台商企業擔任技術幹部。

駐印尼代表處農業秘書侯昇諭到機場送機，勉勵青農在學習智慧農業技術之餘，也能體驗台灣豐富的人文與農業組織運作模式，成為未來台印農業貿易與企業合作的重要基礎。

印尼農業部農業培訓中心科長維威科（Wiweko）強調，糧食安全是印尼政府重要政策，結合台灣頂尖技術將為印尼農村注入具備國際視野的青年活力，期待青農在台灣農地上種下友誼與專業的種子，回國後能貢獻所長並開創成果。