北榮硼中子捕獲治療中心加速器安座 院長陳威明：癌症治療邁國際頂尖

台北榮總「硼中子捕獲治療中心」今下午舉行加速器安座儀式，預計於116年完工啟用。屆時北榮將成為全球少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」的全方位尖端放射技術的醫療機構，台灣在精準癌症治療領域將邁向國際頂尖。

漢民科技創辦人兼董事長黃民奇斥資12億元，捐贈國立陽明交通大學國產國造全系統設計加速器型硼中子捕獲治療設備。北榮院長陳威明說，北榮與國立清華大學合作推動硼中子捕獲癌症治療（BNCT），自民國99年8月11日完成首例治療以來，迄今已累積超過600例臨床經驗。

BNCT治療特別在復發性頭頸癌與腦部腫瘤治療上成效顯著，對於骨肉瘤、脊索瘤及乳癌都展現良好療效，並榮獲第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」醫院特色醫療組銀獎。

考量清華大學原子爐未來將面臨除役，且台北作為首善之都，具備設置先進癌症治療中心的必要性，北榮積極規畫建置硼中子捕獲治療中心，後續獲得黃民奇董事長慷慨捐贈加速器型BNCT設備，由禾榮科技負責建置，正式啟用後，期盼BNCT能納入衛福部核可的正式治療項目，嘉惠癌症患者。

陳威明強調，北榮面對超過三分之一癌症患者醫療需求是責無旁貸，必須投入最先進的技術與最大的資源，全力守護重症病人的生命與健康，隨著多項高端治療設備逐步到位，將大幅提升整體治療能量，形成完整且具國際競爭力的醫療體系。

隨著多項關鍵技術整合發展，未來北榮在全球醫療版圖中的定位，將更加獨特且具指標性意義。北榮國家級的醫學中心，所肩負的不僅是醫療照護的責任，更應成為推動台灣生技產業發展的重要後盾。北榮致力將自主研發的成果，推向國際舞台，讓世界看見臺灣的醫療實力與創新能量。這不是為了特定個人或企業，而是為了國家整體競爭力的提升。

北榮身為國家級醫學中心，持續與產學研界攜手合作，共同打造更具影響力的醫療與生技生態系。持續引進全球最先進的癌症治療技術，包括精準放射治療、細胞治療及重粒子治療等。未來設備啟用後，不僅可大幅減少病人往返奔波，降低治療過程中的風險，更能提供即時且完善的醫療服務，落實以病人為中心的照護理念。

同時，將深化與國立陽明交通大學之合作，開發新型診斷技術與治療藥物，拓展適應症，讓捐贈資源發揮最大效益，造福更多病人。

國立陽明交通大學校長林奇宏感謝黃奇民協助實現，將工程與科技的發展，導入醫療領域，為人類健康帶來更大的貢獻的重要願景，並扮演關鍵重要角色。BNCT設備的安座。不僅是一項工程的重要里程碑，更代表這項技術已逐步落實於臨床應用，能夠實際造福病患。目前相關治療已累積相當數量的臨床案例，未來仍將持續發展與精進。

林奇宏表示，陽明交大積極投入BNCT發展，除了臨床應用之外，更重要的背後龐大的研發潛力，包括相關智慧財產、技術創新與未來產業發展的可能性。因此，未來的目標不僅是導入設備、提供服務，更希望在既有基礎上持續深化研發，提升整體技術能量。

未來發展的重點，首先，是中子源（source）的持續優化與技術提升；其次是相關藥物的研發，這也是BNCT能否發揮療效的重要關鍵；最後是與北榮密切合作，深化臨床治療模式與適應症的研究，拓展更多應用可能。

陽明交大醫學放射專業結合北榮在癌症治療上的深厚經驗，包括重粒子治療、BNCT，以及完整的化學治療與未來細胞治療等，榮陽體系未來無論在國內或國際，都將扮演領先的重要角色。

漢民科技副董事長許金榮表示，始終相信科技的價值在於改善人類生活、提升社會福祉。北榮在醫療服務、臨床研究與教學方面居於領先地位，此次導入硼中子捕獲治療（BNCT），不僅展現院方持續精進醫療品質的決心，也將為台灣癌症治療帶來更大助益，造福更多病人與家庭。漢民科技將持續與北榮及各界夥伴攜手合作，共同推動醫療科技進步，打造更完善且具國際競爭力的醫療環境，同時加速高端醫療設備國產化，提升整體醫療量能。

BNCT設備建置者禾榮科技總經理沈孝廉指出，BNCT透過硼藥物的選擇性累積與精準的中子照射，最大程度保護正常組織的同時，有效殺死癌細胞。這種「更精準、更安全、以病人為核心」的治療模式，正是未來癌症治療的重要發展方向。加速器吊裝安座，是整體系統逐步進入整合與測試的關鍵階段。

過去，BNCT治療多仰賴核子反應爐，面臨治療量能之限制。禾榮科技自成立以來，致力於推動「加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）」的發展，成功將系統微型化，使其能建置於醫療院所之中，進一步提升治療的可及性與普及性。將持續推動先進放射治療設備的國產化，為癌症患者帶來新的選擇與希望。

針對BNCT的臨床發展與應用，北榮副院長李偉強說，北榮自民國99年起推動復發性頭頸癌BNCT臨床試驗，累積豐富成果，目前頭頸癌患者治療後2年整體存活率達47%，整體反應率為65%；復發性膠質母細胞瘤恩慈療法亦達70.6%整體反應率。

113年11月6日開始，北榮利用禾榮公司新竹實驗中心所設置國產國造加速器硼中子捕獲治療系統，進行「硼中子捕獲癌症治療」，目前已完成約200例治療，並將適應症由頭頸癌與腦瘤，擴展至胸腔、腰椎及腹股溝等部位病灶，包括瀰漫性中線神經膠細胞瘤（DMG）、復發性三陰性乳癌、復發性肺癌、間葉性軟骨肉瘤、復發性骨肉瘤、復發性惡性肉瘤、復發性脊索瘤及復發性黑色素瘤等，期望造福更多患者。

重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明指出，北榮自民國99年即與國立清華大學合作，針對無法手術切除且對傳統放射與化學治療反應不佳的患者，開展BNCT臨床試驗，成果顯示其對抗腫瘤具高度潛力。依據清大恩慈治療經驗與國際文獻，對於輻射抗性較高的黑色素瘤，BNCT具良好腫瘤控制效果，且副作用發生率低。未來隨著國產加速器系統持續精進，將有助於拓展臨床應用，提升臺灣與國際接軌的治療實力。