益生菌怎麼挑？ 醫破除「3大迷思」：吃下千億菌不如看存活率

隨著國人健康意識提升，益生菌已成為許多家庭常備的保健品。然而，不少民眾花大錢購買標榜「極高菌數」的產品，卻覺得效果不彰。對此，家醫科醫師蔡佳純指出，益生菌能否發揮功效，關鍵在於「留下多少」而非「吃進多少」，並點出市售產品常見的三大迷思，提醒消費者避免落入數字陷阱與隱藏的成分地雷。

迷思一：菌數越高越有效？

蔡佳純醫師解釋，益生菌本身相當嬌貴，不僅怕熱，還容易被強酸性的胃液與鹼性的膽鹽破壞。許多未經特殊技術保護的益生菌，在抵達腸道前就已大量折損。因此，與其盲目追求包裝上百億、千億的出廠菌數，不如留意產品是否具備「耐高溫」、「耐酸鹼」等保護技術，確保好菌能真正「活著」抵達目的地並成功定居。

迷思二：只要是乳酸菌都一樣？

許多消費者分不清「菌種」與「菌株」的差異。蔡醫師打比方，標示「乳酸菌」就像只說明了這是「人類」，範圍過於廣泛；若有標示專屬的「菌株代碼」，就等同於擁有了身分證字號，代表該菌株經過嚴謹的實驗室篩選與科學實證，確認具有特定的生理功效。此外，考量到亞洲人多澱粉、多蔬果的飲食習慣，選擇經由本土篩選的強勢菌株，在適應性與定殖力上通常會有較佳的表現。

迷思三：排便立刻順暢就是好菌？

針對民眾最關注的排便順暢問題，蔡醫師特別示警，部分市售產品為了讓消費者「立即有感」，會添加番瀉葉（Senna）、阿勃勒等刺激性的輕瀉成分。這類成分雖能快速刺激排便，但長期食用恐導致腸道產生依賴性，失去自然蠕動的能力，甚至引發「黑腸症」。真正的體質調整應該是溫和漸進的，透過補充優質好菌改變細菌叢生態，搭配消化酵素輔助才是長久之道。

面對市場上琳瑯滿目的產品，蔡醫師也建議消費者回歸成分表，掌握三大原則：