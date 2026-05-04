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台北榮總硼中子加速器安座 復發頭頸癌存活率47%

中央社／ 台北4日電

台北榮總硼中子捕獲治療中心今天下午加速器安座，預計民國116年完工啟用，建置期間，北榮已於新竹禾榮實驗中心參與臨床試驗等，硼中子捕獲治療復發性頭頸癌2年存活率達47%。

台北榮民總醫院將成為全球少數同時具備重粒子治療與硼中子捕獲治療的醫療機構，院長陳威明今天透過新聞稿表示，院方與國立清華大學自民國99年推動加速器型硼中子捕獲治療（BNCT）臨床應用，迄今已積超過600例經驗，於復發性頭頸癌及腦瘤治療成效顯著。

陳威明指出，北榮住院病人超過1/3為癌症患者，「導入先進設備勢在必行。」未來啟用硼中子捕獲治療中心後，期盼納入衛福部核可的正式治療項目，造福更多患者。建置期間，北榮已於新竹禾榮實驗中心參與臨床試驗與恩慈療法，於許多種腫瘤治療展現良好初步成果。

北榮副院長李偉強說明，北榮加速器型硼中子捕獲治療臨床成果豐碩，用於復發性頭頸癌病患的2年存活率達47%，整體反應率65%；膠質母細胞瘤恩慈療法的療效反應率達70.6%。近期已完成約200例治療，適應症也擴展至多種癌症類型，持續提升臨床應用範圍。

北榮放射腫瘤部主任劉裕明補充，對傳統治療效果不佳及高抗輻射腫瘤，加速器型硼中子捕獲治療具良好控制效果，且副作用低。隨國產加速器技術精進，未來將進一步擴展應用，強化台灣癌症治療實力。

由漢民科技創辦人兼董事長黃民奇愛心捐贈，協助國立陽明交通大學建置全系統設計的加速器型硼中子捕獲治療設備，並共同推動台北榮總硼中子捕獲治療中心，國立陽明交通大學校長林奇宏表示，未來持續深化研發能量，聚焦中子源優化、藥物開發及臨床應用拓展。

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