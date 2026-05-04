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剛放晴又要變天…明起天氣「一周連三變」 中部以北防局部大雨

中央社／ 台北4日電
明天華南雲雨區影響，中部以北、宜蘭降雨持續，白天稍涼，北部地區及中部山區防局部大雨。本報資料照片
明天華南雲雨區影響，中部以北、宜蘭降雨持續，白天稍涼，北部地區及中部山區防局部大雨。本報資料照片

氣象署表示，明天華南雲雨區影響，中部以北、宜蘭降雨持續，白天稍涼，北部地區及中部山區防局部大雨；6、7日天氣回穩，但8、9日又有鋒面東北季風增強，中部以北有雨降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天華南雲雨區影響，各地有局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭降雨較持續，北部地區及中部山區注意局部大雨；預估各地雨勢晚間會趨緩。

黃恩鴻表示，6、7日天氣回穩，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨；8、9日另一鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

黃恩鴻指出，10日（母親節）東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；11日東北季風減弱，各地大致為多雲到晴，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區為局部短暫陣雨。

在氣溫方面，黃恩鴻說，本週以今晚至明晨最涼，北部、宜蘭低溫約攝氏18、19度，其他地區為20至23度；明天白天北部、宜花高溫約22至24度，中部24至27度，南部地區約30度。

黃恩鴻提到，6、7日天氣回穩，北部高溫有機會回升達30度以上；8日起至10日，因降雨及東北季風增強影響，北部、宜花高溫略降至25到27度，其他地區變化不大。

黃恩鴻提醒，6日晚間至8日清晨，馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。目前資料顯示，本週在關島一帶可能會有熱帶系統發展，因各國預測仍有分歧，氣象署將持續觀察。

東北季風 鋒面 低溫 高溫 宜蘭

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