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台灣首個博物館展覽獎 三大獎項逾130萬…李遠：博物館是國力的展現

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠表示，博物館的展覽可以展現一個國家的實力。圖／台灣博物館文教基金會提供
文化部長李遠表示，博物館的展覽可以展現一個國家的實力。圖／台灣博物館文教基金會提供

台灣博物館文教基金會今天宣布啟動「博物館展覽獎」(Taiwan Museum Exhibition Awards,簡稱TMEA)，宣告台灣首個以博物館展覽為主體的專業獎項誕生。獎項設「評選團特別獎」一名，獎金新台幣20萬元；「傑出展覽獎」十名，每名獎金10萬元；以及由民眾票選產生的「最佳人氣獎」一名，獎金10萬元。三大獎項總獎金高達 130 萬元，評選委員會將由13位學者專家組成。

「博物館的展覽可以展現一個國家的實力。」啟動記者會上，文化部長李遠指出，一個國家的真正的國力就在於博物館的好壞。他認為，博物館的展覽就像一場戲劇表演，策展人跟研究員就像導演和編劇，將展品拼在一起產生新的意義。

李遠指出，表演藝術領域在今年1月特別以「辦桌」的方式，舉辦了一場「Taiwan Top年度最佳團隊」的交流晚會，他也期待，博物館展覽獎經過今年一路的評審過程後，能以一場盛大的展覽呈現，讓所有的台灣人共同看見博物館及展覽的重要。

台灣博物館文教基金會董事長王時思表示，TMEA的籌備歷時近兩年，亦舉辦說明會廣徵各方聲音。首屆徵件自即日起至今年12月31日止，邀請全國各級博物館、美術館、地方文化館與文化機構踴躍報名，為年度策展成果爭取榮耀。

首屆TMEA受理報名的截止日期為12月31日，採線上報名方式，凡開展日介於2026年1月1日至12月31日之間、展期滿30日以上、報名時該展覽必須仍在展出中，且可指派觀察員進行實地觀展之展覽皆可參選。每館每年至多申請三檔展覽。評選基準涵蓋四大面向：傑出的策展論述、傑出的展示設計、傑出的展覽影響力，以及傑出的團隊合作。

評選委員會將由13位熟悉博物館展覽專業的學者專家組成，以確保評選過程的專業性與多元性。評選將分為初審與複審兩階段，預計於2027年4月公布入圍名單，2027年4月底至5月初辦理複審，並於2027年5月舉辦頒獎典禮。詳細簡章、報名辦法與最新活動訊息，請至TMEA官方網站查詢,或電洽主辦單位(02)2382-2668分機7660。

博物館展覽獎在台南舉辦前期說明會。圖／台灣博物館文教基金會提供
博物館展覽獎在台南舉辦前期說明會。圖／台灣博物館文教基金會提供

博物館 李遠

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