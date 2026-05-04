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高雄－馬祖航線增班 「馬祖時光機」彩繪機亮相帶動觀光

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連線即時報導
華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供
華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供

華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周1班提升為每周2班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」，上午在高雄國際機場舉行首航記者會，班機經灑水儀式後於10時58分起飛，中午12時24分順利抵達馬祖南竿機場，象徵南台灣與離島交通再升級。

首航活動由交通部航政司副司長盧清泉、連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江、高雄市政府秘書長郭添貴、華信航空董事長陳大鈞等人出席，並邀請媒體及旅行業者參與踩線行程，共同見證航線發展新里程。

王忠銘表示，高雄與馬祖航線從最初包機逐步發展為固定航班，如今再增班，顯示中央與地方攜手推動交通與觀光的成果。他感謝交通部、民航局及高雄市政府支持，並肯定航空公司提升服務品質，讓馬祖與南台灣連結更加緊密，有助帶動觀光人潮與地方發展。

張永江指出，馬祖擁有藍眼淚、坤坵方塊海、大坵島梅花鹿等自然景觀，加上閩東建築與戰地文化，具高度觀光吸引力，期盼透過航線增班，吸引更多南部旅客深入體驗離島風貌。

高雄市府秘書長郭添貴則表示，過去高雄與馬祖距離遙遠，交通不便，如今透過航線串聯，雙方交流更為頻繁，此次彩繪機不僅呈現馬祖特色，也融入高雄地標如大港橋與流行音樂中心，成為飛行中的觀光名片。

此次亮相的「馬祖時光機」彩繪機，由設計師鄒駿昇統籌視覺，與插畫家洪添賢共同創作，設計融合旅行箱貼紙、紀念章與郵戳元素，象徵旅程記憶，並呼應馬祖戰地歷史。機身圖案涵蓋黑嘴端鳳頭燕鷗、梅花鹿、黃魚、露脊鼠海豚，以及東引、東莒燈塔等代表性意象，展現馬祖四鄉五島的人文與生態特色。

連江縣交通旅遊局表示，隨航班增加與觀光行銷推動，未來將持續吸引更多旅客造訪馬祖，透過深度旅遊延長停留時間，帶動在地產業發展。

華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供
華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供

華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供
華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供

華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供
華信航空高雄－馬祖航線今起增班，由原本每周一班提升為每周兩班，並同步推出全新彩繪機「馬祖時光機」。圖／連江縣政府提供

交通部 高雄市 王忠銘 華信航空 馬祖 航線

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