新航引進SpaceX星鏈系統 提供新一代高速機上Wi-Fi服務

新加坡航空今天宣布，將自2027第一季開始於旗下空中巴士A350-900長程機型、A350-900超長程機型及A380客機上，分階段導入Starlink低軌衛星寬頻服務，此計畫將於2029年底前完成配置，進一步提升旅客的機上Wi-Fi體驗。搭乘套房、頭等艙及商務艙的旅客，以及優選經濟艙與經濟艙的新航集團獎勵計劃KrisFlyer會員，於配備Starlink的航班上就能享有無限量免費機上Wi-Fi。

新航客戶體驗高級副總裁楊丕德表示，高速且穩定的連線已成為現今旅遊體驗不可或缺的一部分。新航目前已於全機隊提供全球最完整的免費機上Wi-Fi服務。導入Starlink將進一步升級此體驗，透過新一代高速連線，讓旅客在整段旅程中都能隨時保持聯繫、享受娛樂並提升工作效率，從起飛到降落皆享有更順暢無縫的體驗。

新加坡航空說明，Starlink已在低軌部署超過1萬顆衛星，透過其Aero Terminal系統，可為客機提供多Gbps等級的高速連線，每個天線最高可支援1 Gbps傳輸速率。這意味著所有客艙的旅客，自起飛至降落期間，皆可享有更快速、順暢且穩定的連線體驗，無論是影音串流、社群分享、線上遊戲或大型檔案傳輸皆可輕鬆完成。