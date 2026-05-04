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台旅客赴港首季近42萬人次 年增13.2%穩居第二大客源
根據香港旅遊發展局統計，今年首季台灣旅客赴香港近42萬人次，較去年同期增加13.2%，其中過夜旅客約21.4萬人次，是僅次於中國的第2大客源地。
台灣赴香港旅遊人次逐漸成長，香港旅遊發展局台灣辦事處長徐維妮今天向媒體表示，今年1到3月有42萬人次的台灣旅客赴香港旅遊，較去年同期成長13.2%。
徐維妮表示，據統計，去年整年度訪港旅客人次近158萬，其中有86萬人次過夜；進一步分析過夜旅客，26%是去香港參加藝文活動（包含演唱會），24%是為了美食，22%則是景點（例如迪士尼樂園）。
由於中東戰火影響油價飄漲，航空燃油附加費從4月7日起調漲。徐維妮表示，過去稅金約新台幣3500元，現在則是約5500元，因此將過去主打3天2夜的旅遊，拉長至4天3夜。
港旅局說，燃油附加費調漲後，根據旅行社分享，旅遊詢問度的確減少，但香港影響比較沒有那麼大，主因是地理位置離台灣較近，前往香港旅遊相對容易，加上如果提早購買機票布局出遊，價差也不會很大。
港旅局表示，即日起，邀集8家業者推出為期2週的線上旅展，推薦旅客5月可以到香港離島長洲，參加獨有的民間節慶活動「長洲太平清醮」，6月則有國際龍舟賽與端午節的嘉年華活動。
在景點部分，港旅局介紹，著名的油麻地警局今年重新裝修，以香港警匪片為主題，打造沉浸式展覽；香港歷史博物館也重新裝修，展出2800件展品和歷史場景等。
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