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華航官網改版正式上線 12種語系搭配響應式網頁設計使用順暢

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航全新改版官網正式上線，全站採用響應式網頁設計，便利旅客更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。記者黃仲明／攝影
華航全新改版官網正式上線，全站採用響應式網頁設計，便利旅客更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。記者黃仲明／攝影

華航空今天表示，全新改版官方網站正式上線，提供12種語系服務，滿足全球旅客多元使用需求，全站採用響應式網頁設計（Responsive Web Design, RWD），不論使用電腦、手機或平板等各式裝置，皆可享有一致且順暢的瀏覽體驗，讓旅客無論身在何處，都能更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。

華航指出，此次網站改版導入嶄新的視覺風格，也同步推動後台管理系統升級，整合網站功能系統及 APP，讓整體數位服務平台更加一致。透過版面重整及系統優化，提升網站效率，也讓資訊呈現更加流暢，期待為旅客帶來煥然一新的使用感受。

新版華航網站從旅客使用情境出發進行優化，將訂位購票、航班資訊等核心功能置於醒目位置，旅客一進站即可直覺快速操作；同時依照旅程階段，搭配頁籤式設計及情境導引，以圖像化取代繁複文字，使整體瀏覽更加友善。

此外，華航網站也貼心新增包括航點記憶、出發與抵達地快速切換、首頁訂位購票也可直接選擇聯名卡優惠，提供會員更快速的購票體驗等功能，同時，語系切換可保留原網頁瀏覽進度，讓跨語系使用更加順暢不中斷。

華航強調，因應科技行動化使用趨勢，華航持續以「直覺操作、快速掌握、瀏覽順暢」為核心，推動數位服務優化功能，新版網站導入雲端架構，具備高流量彈性擴展能力，讓整體效能更加穩定。未來也將依旅客使用需求及回饋，升級強化各項功能與服務，陪伴每位旅客從搜尋、訂位到行前規劃等都更加輕鬆便利。

華航全新改版官方網站正式上線，提供12種語系服務，滿足全球旅客多元使用需求，全站採用響應式網頁設計，不論使用電腦、手機或平板等各式裝置，皆可享有一致且順暢的瀏覽體驗，讓旅客無論身在何處，都能更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。圖／華航提供
華航全新改版官方網站正式上線，提供12種語系服務，滿足全球旅客多元使用需求，全站採用響應式網頁設計，不論使用電腦、手機或平板等各式裝置，皆可享有一致且順暢的瀏覽體驗，讓旅客無論身在何處，都能更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。圖／華航提供

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