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統一超商蟬聯7年獲道瓊斯領先全球指數！8大項目名列產業第一

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商蟬聯7年獲道瓊斯領先全球指數，為全台零售業唯一上榜。圖／統一超商提供
統一超商蟬聯7年獲道瓊斯領先全球指數，為全台零售業唯一上榜。圖／統一超商提供

全球最具指標性的ESG評鑑、2025年道瓊斯領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class Indices，DJ BIC）日前公布全球企業評選結果，統一超商共有8項評比項目名列產業第一。統一超商再次入選「道瓊斯領先全球指數（DJ BIC World）」成分股，於全球食品零售業排名第4，更是全台唯一的零售業者連續7年入榜。

道瓊永續指數DJSI於2025年更名為「道瓊斯領先全球指數DJ BIC」，主要針對全球企業前一年度ESG表現評比，評選機制採取邀請制，企業能入選為永續競爭力之重要象徵。統一超商2025年總分與前一年度持平，評比25個項目中，於治理面、環境面與社會面共8大項目拿下產業排名第一。

統一超商在治理面上，「透明度與報告」、「重大性議題」、「稅務策略」、「資訊與網路安全」共4大項目獲得滿分並取得產業第一。統一超商主動揭露永續行動策略與公開承諾；永續績效指標連結高階主管薪酬，追蹤目標達成度及定期檢視積極度，每季亦於董事會提報溫室氣體盤查及查證進度，提高治理獨立性及監管層級；於董事會轄下設立「誠信及風險暨資安管理委員會」，強化數位營運韌性與安全。

在環境面評比項目中，統一超商於「水資源管理」、「包裝包材」項目獲得滿分並拿下產業第一。在「廢棄物」項目分數亦積極成長，率零售業之先啟動「永續農場」計畫，回收門市咖啡渣轉化為有機質肥料，種植玉米、香蕉、美生菜及高麗菜等，再回到門市販售；i珍食計畫2025年減少逾2萬公噸食物不被浪費，首創「高效智慧回收機」2025年回收近3,000萬個寶特瓶與逾500萬顆電池，「循環杯租借服務」已超過2,500家門市，並推出可生物降解寄件袋、100%再生PE塑膠購物袋等響應減塑。

在社會面評比項目中，統一超商在「隱私保護」、「人力資本管理」獲得產業第一，持續強化資訊安全管理與防護能力，保護消費者、員工等個資隱私；提高員工福祉與發展，育兒與家庭照顧、健康支持與多元福利，針對直營門市及後勤員工提供彈性工時，培力身心障礙者、中高齡、外籍學生與新住民就業，打造多元共融的友善職場。

統一超商架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統。圖／統一超商提供
統一超商架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統。圖／統一超商提供

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