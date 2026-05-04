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小心反效果…168斷食低熱量飲食恐踩雷 當心甲狀腺運轉失靈

中央社／ 台北4日電
營養師提醒這些特殊飲食模式藏地雷，一旦營養不均，可能讓甲狀腺運轉失靈。圖/AI生成
營養師提醒這些特殊飲食模式藏地雷，一旦營養不均，可能讓甲狀腺運轉失靈。圖/AI生成

健康意識抬頭，擁有標準身材是許多人的生活追求，不少人選擇168斷食、低熱量飲食等，營養師提醒這些特殊飲食模式藏地雷，一旦營養不均，可能讓甲狀腺運轉失靈，牽動代謝。

聯安預防醫學機構聯青診所營養師劉潔澐今天透過新聞稿提醒，在體重管理或減重過程中，身體裡的內分泌總司令「甲狀腺」出狀況相當常見，當身體面臨長期熱量不足時，身體會進入飢荒模式，進而啟動節約機制，讓整體新陳代謝速度變慢，可能抑制甲狀腺素生成。

當甲狀腺亂了節奏，不只是代謝快慢，也和整體身體狀態息息相關，還可能每天感覺全身倦怠。劉潔澐說，提到甲狀腺保健，很多人第一時間會想到海帶，因為它富含碘，事實上，除了碘之外，還有許多營養素都參與甲狀腺素合成，日常飲食仍應注意營養的均衡與多樣性。

劉潔澐表示，身體能否順利合成甲狀腺素，和營養狀態密切相關。鋅、碘、鐵、硒，及維生素A、C、D、E、B2、B3等，都是參與甲狀腺素生成重要營養素，這些營養素的來源有牡蠣、貝類、紅莧菜、巴西堅果、蛋黃、胡蘿蔔、芭樂、奇異果、鮭魚、日曬過的香菇及橄欖油、杏仁等。

劉潔澐指出，需要留意甲狀腺運轉失靈的族群，不只有採取特殊飲食者，對多數外食族而言，若長期選擇較單一的飲食內容，也容易造成營養素攝取不均衡，進而影響甲狀腺的正常運作。

另外，若長期處於高壓、接觸塑化劑等環境毒素、重金屬、腸道菌叢失衡，或有抽菸、飲酒等習慣，也可能干擾甲狀腺素的正常生成。劉潔澐建議透過完整甲狀腺檢查，如甲狀腺超音波等，及早發現及早介入就可進行調整。

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