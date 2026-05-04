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高雄7旬婦腦中風命懸一線 黃金時間取血栓擋下重度失能

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
搶救中風黃金時間，高雄秀傳醫院籌備建構專責取栓中心，提升救治成功率與預後表現。圖／高雄秀傳紀念醫院提供
搶救中風黃金時間，高雄秀傳醫院籌備建構專責取栓中心，提升救治成功率與預後表現。圖／高雄秀傳紀念醫院提供

高雄市70歲鄭姓婦人在家中突然出現口齒不清、右側肢體無力，送醫確認為中大腦動脈主幹阻塞，經動脈取栓術（EVT），用導管沿著血管深入移除血栓、恢復腦部血流，擋下嚴重失能的後果，也為後續復健爭取寶貴時間，讓預後相對樂觀。

高雄秀傳紀念醫院神經內科醫師李剛伯指出，腦中風長年高居國人十大死因，急性缺血性中風若屬大型血管阻塞，後果不只是癱瘓、嚴重神經功能損傷，還有長期失能甚至死亡，傳統靜脈溶栓有其限制，取栓術則像是直接動手清障，用導管進入血管把堵住的血栓拉出，這一步，可能就是人生分水嶺。

他不諱言再好的技術，也救不了被拖延的時間，一旦錯過時機，腦部缺血過久，傷害將不可逆，院內透過整合急診、影像與神經介入，建立幾乎無縫急救路徑，如今已成為北高雄少數具備取栓能力的醫療據點。

李剛伯表示，院內完成多例取栓手術，多數達到血管再通指標mTICI 2b以上，血流恢復效果穩定，為後續復健爭取寶貴時間。

岡山人口密集，患者不必再長距離轉送，第一時間接受介入治療，未來將強化轉診與後送機制，讓大型血管阻塞患者，在黃金時間內搶救，並計畫與消防體系合作導入中風分級後送，讓第一線救護即時判斷送往具備取栓能力的醫院，減少延誤轉送。

隨著急性缺血性中風案例增加，近期完成急性腦中風取栓治療體系建置，朝「專責取栓中心」邁進，不只升級設備，從急診、影像到神經介入，全面整合跨科團隊並優化作業流程，提升救治成功率與預後表現。

高雄秀傳醫院朝籌備建構專責取栓中心目標脈進，提升救治成功率與預後表現。圖／高雄秀傳紀念醫院提供
高雄秀傳醫院朝籌備建構專責取栓中心目標脈進，提升救治成功率與預後表現。圖／高雄秀傳紀念醫院提供

取栓術與時間賽跑，用導管進入血管把堵住的血栓拉出，擋下嚴重失能的後果，爭取復健時間。圖／高雄秀傳紀念醫院提供
取栓術與時間賽跑，用導管進入血管把堵住的血栓拉出，擋下嚴重失能的後果，爭取復健時間。圖／高雄秀傳紀念醫院提供

腦中風 高雄市

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