聽新聞
0:00 / 0:00
高雄7旬婦腦中風命懸一線 黃金時間取血栓擋下重度失能
高雄市70歲鄭姓婦人在家中突然出現口齒不清、右側肢體無力，送醫確認為中大腦動脈主幹阻塞，經動脈取栓術（EVT），用導管沿著血管深入移除血栓、恢復腦部血流，擋下嚴重失能的後果，也為後續復健爭取寶貴時間，讓預後相對樂觀。
高雄秀傳紀念醫院神經內科醫師李剛伯指出，腦中風長年高居國人十大死因，急性缺血性中風若屬大型血管阻塞，後果不只是癱瘓、嚴重神經功能損傷，還有長期失能甚至死亡，傳統靜脈溶栓有其限制，取栓術則像是直接動手清障，用導管進入血管把堵住的血栓拉出，這一步，可能就是人生分水嶺。
他不諱言再好的技術，也救不了被拖延的時間，一旦錯過時機，腦部缺血過久，傷害將不可逆，院內透過整合急診、影像與神經介入，建立幾乎無縫急救路徑，如今已成為北高雄少數具備取栓能力的醫療據點。
李剛伯表示，院內完成多例取栓手術，多數達到血管再通指標mTICI 2b以上，血流恢復效果穩定，為後續復健爭取寶貴時間。
岡山人口密集，患者不必再長距離轉送，第一時間接受介入治療，未來將強化轉診與後送機制，讓大型血管阻塞患者，在黃金時間內搶救，並計畫與消防體系合作導入中風分級後送，讓第一線救護即時判斷送往具備取栓能力的醫院，減少延誤轉送。
隨著急性缺血性中風案例增加，近期完成急性腦中風取栓治療體系建置，朝「專責取栓中心」邁進，不只升級設備，從急診、影像到神經介入，全面整合跨科團隊並優化作業流程，提升救治成功率與預後表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。