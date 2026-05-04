雪霸處宣布改建大霸尖山服務站 預計116年底完工

雪霸國家公園管理處為提升登山服務品質並深化與在地原住民族的共管精神，宣告將正式啟動「大霸尖山登山服務站」改建工程；雪霸處強調，此次改建不僅是硬體升級，更將泰雅族與賽夏族的聖山文化精神融入設計，預計於115年底發包、116年底完工。

雪霸處指出，大霸尖山為台灣熱門百岳，原登山口位於馬達拉溪，但因大鹿林道東線地質不穩，2018年起改設於林道0.3K處的現址。

由於該登山服務站是接收林業署早期的簡易建築，功能僅限於受理入園申請與查核為落實2021年與泰雅爾Skaru流域部落群簽署的「共管合作備忘錄」，雪霸處決定重新建置服務站，使其成為結合登山安全、生態解說與文化傳承的據點。

根據目前初步規畫，新建築為地上二層設計，一樓維持入園申請查核功能，並設置廁所與管理員室；二樓則定位為環境教育教室，除生態與登山安全解說外，未來也將與部落合作進行文化傳承交流。整體設計遵循「環境永續」理念，採「迴避、縮小、減輕、補償」原則，以降低對自然生態的影響，並保留既有喬木。

雪霸處表示，目前設計方案正處於期中報告階段，後續將持續諮詢共管委員會意見。值得注意的是，為尊重在地習俗，未來發包動工前也將按部落傳統儀式進行祈福。這座新服務站將不僅是旅程的起點，更象徵國家公園與原民部落攜手共好、推動山林資源永續利用的重要里程碑。