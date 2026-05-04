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又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

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又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

聯合新聞網／ 台北訊
05/04-16:02宜蘭縣南澳鄉發生規模3.5有感地震
05/04-16:02宜蘭縣南澳鄉發生規模3.5有感地震

2026年5月4日16時02分，宜蘭縣南澳鄉附近發生規模3.5的有感地震，震央位於南澳鄉南方約16.1公里，地震深度5.1公里，屬極淺層地震。該地震在宜蘭縣冬山等地造成最大震度3級的搖晃，南澳鄉及花蓮縣部分地區亦感受到輕微搖晃。

最大震度3級地區：宜蘭縣

最大震度3級代表多數民眾能明顯感受到搖晃，屋內物品會輕微晃動。遇此震度，建議民眾保持冷靜，落實「趴下、掩護、穩住」的防震動作，避免靠近窗戶或大型懸掛物，並注意室內物品安全。事後應檢查建築物是否有異常損害，如有結構損傷應儘速通報並避開危險區域。

最大震度1級地區：花蓮縣

花蓮縣因距離震央較遠僅感覺微小搖晃，多數民眾需特別留意環境安全，尤其高樓建築物可能有輕微晃動，建議保持警覺及遵守基本防震措施。

此次地震屬極淺層地震，發生於淺表岩層，因此搖晃較明顯但規模尚屬中小型，並無災情通報。提醒民眾，無論搖晃強弱，均應瞭解防震知識與應變措施，以確保自身安全。遇地震時，切記勿驚慌亂跑，應先行掩護，再穩住自身位置，待搖晃停止後檢視四周環境安全，並聆聽官方發布資訊指引行動。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭縣

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