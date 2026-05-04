聽新聞
0:00 / 0:00
又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感
2026年5月4日16時02分，宜蘭縣南澳鄉附近發生規模3.5的有感地震，震央位於南澳鄉南方約16.1公里，地震深度5.1公里，屬極淺層地震。該地震在宜蘭縣冬山等地造成最大震度3級的搖晃，南澳鄉及花蓮縣部分地區亦感受到輕微搖晃。
最大震度3級地區：宜蘭縣
最大震度3級代表多數民眾能明顯感受到搖晃，屋內物品會輕微晃動。遇此震度，建議民眾保持冷靜，落實「趴下、掩護、穩住」的防震動作，避免靠近窗戶或大型懸掛物，並注意室內物品安全。事後應檢查建築物是否有異常損害，如有結構損傷應儘速通報並避開危險區域。
最大震度1級地區：花蓮縣
花蓮縣因距離震央較遠僅感覺微小搖晃，多數民眾需特別留意環境安全，尤其高樓建築物可能有輕微晃動，建議保持警覺及遵守基本防震措施。
此次地震屬極淺層地震，發生於淺表岩層，因此搖晃較明顯但規模尚屬中小型，並無災情通報。提醒民眾，無論搖晃強弱，均應瞭解防震知識與應變措施，以確保自身安全。遇地震時，切記勿驚慌亂跑，應先行掩護，再穩住自身位置，待搖晃停止後檢視四周環境安全，並聆聽官方發布資訊指引行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。