再生醫學美容新趨勢-去細胞真皮組織材料崛起

圖／Winnie Lee 提供

再生醫學美容的新趨勢，正逐步從單純填充，邁向促進組織再生的生物材料。其中「去細胞真皮基質組織材料」因兼具生物相容性與組織整合能力，近年在醫學美容領域受到高度關注。

於今年5月2日至3日舉辦之皮膚科醫學會暨春季學術研討會中，除了臨床治療案例與新技術分享外，多項新式儀器與再生材料亦成為焦點。隨著醫學美容市場快速演進，新舊產品更替頻繁，能兼具安全性與再生潛力的材料，逐漸成為臨床關注重點。

粹究美學診所楊仕安醫師表示：「市場對於微整材料的偏好逐漸改變，過往著重體積恢復，現在則更重視能否與組織長期整合、促進自體再生。去細胞真皮基質從重建醫學延伸到美容應用，加上製程技術優化，恰好回應求美者對自然樣貌與長效表現的期待。」

在重建領域行之有年的「去細胞真皮基質(Acellular Dermal Matrix, ADM)」，近五年來也逐步延伸至醫學美容應用。隨著過去異體來源真皮粉逐漸淡出市場，新一代異種豬源真皮粉亦於今年首度亮相，憑藉其再生導向的特性，正悄然成為備受關注的新興趨勢，是一股新的再生力。

微粒化脫細胞真皮基質為最基礎的組織重建材料。 圖／粹究美學診所 提供

去細胞真皮基質(ADM)可來源於人類同種異體(allogenic)或動物異種(xenogenic)之真皮組織，透過去除細胞成分並保留細胞外基質(Extracellular matrix, ECM)架構製成。這類材料過去20年廣泛應用於燒燙傷修復、乳房重建或是牙醫學領域，已被國外醫學界認證安全可靠。

相較於自體組織移植，去細胞真皮基質不受限於患者自身解剖結構限制，亦可降低因移取自體組織產生手術風險與併發症之機會。其保留的細胞外基質(ECM)可作為組織生長支架，隨著時間逐漸被患者自身組織所取代並整合。當組織整合狀態良好時，與周圍組織自然融合並偕同生長，展現長期支撐效果，因此被視為具「半永久」特性的再生型材料。

隨著製程技術進步，去細胞真皮基質除了傳統片狀形式外，亦發展出微粒化去細胞真皮基質(Micronized acellular dermal matrix, mADM)。微粒化後的材料可透過微創方式施作，降低手術侵入性並縮短修復期。此外，更可以搭配重組膠原蛋白，提升去細胞真皮基質的留存及組織再生的機會，進一步拓展於醫學美容領域的應用可能性。

因法規調整，來自於捐贈者之異體真皮粉(粉劑型)材料逐漸淡出市場；相對地，動物來源之異種去細胞真皮材料逐漸受到關注。其中，以豬源的真皮粉，憑藉其具備組織支架與整合特性的去細胞真皮材料，成為近期較高討論度之新興選項。這股從重建醫學跨足醫美的新興「再生力」，不僅延續了ADM材料的優勢，更為醫學美容市場提供了全新且長效的軟組織解決方案。

脫細胞真皮基質修復皮膚凹陷的作用機制。 圖／江品萱 提供

提醒您，實際治療方式與選擇仍需依個人病況，與專業醫師充分討論，並進行完整的副作用與風險評估後再做決定。