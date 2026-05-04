母親節前夕史瓦帝尼2家扶童來台 認養人圓真實陪伴

母親節前夕，家扶基金會今天安排2名來自史瓦帝尼的認養童，前來與認養人相見歡；2人在認養人支持下，透過旅遊方式，有機會走出原有環境，進而開拓視野、累積人生經驗。

家扶基金會說明，投入國外兒童認養逾3年的蕭屏芳，今天首度與來自非洲史瓦帝尼兩名認養童，分別是21歲西妮（Sinethemba）與13歲巴洋達（Bayanda）相見歡。

活動透過破冰遊戲、文化交流與手作體驗，讓彼此從書信關係走向真實陪伴，孩子們在遊戲中尋找認養人線索、在舞蹈中展現家鄉文化，逐步拉近距離，2人也DIY康乃馨獻給認養人，而過程中最令人動容的是孩子們分享的生命故事與心聲。

來自單親家庭的巴洋達，自幼由母親撫養，家庭收入微薄，但他始終保持開朗與努力學習態度，懷抱成為醫生的夢想；活動現場他更遞上親筆撰寫的感謝信述說，這趟台灣之行是「從未想像過的機會」，不僅能接觸新文化、品嚐不同食物，更讓他「學習新語言、理解不同的人們」，期許未來能回饋社會、幫助更多孩子。

已經成年即將就讀大學的西妮，除在信中表達對認養人深切感謝，還提到這趟旅程「為她打開一扇從未想過的大門」，讓她得以探索不同文化與生活方式；並相信這段經驗將改變她的人生視野，「建立更強的自信、好奇心與獨立性」，未來也希望帶著更寬廣心胸回到家鄉貢獻社區。

蕭屏芳表示，因長期關注孩子成長環境的限制，期盼透過實際體驗拓展其國際視野，原先曾規劃提供旅遊禮金，讓西妮前往歐洲作為成年禮；但她隨後轉念「與其讓孩子走向世界，不如讓世界先來到他們面前」，因此促成此次來台交流契機，也讓2名孩子能彼此陪伴，共同體驗台灣人文與生活。

蕭屏芳分享，自2022年開始認養以來，曾與西妮透過兩次書信往來而留下深刻印象，「她是一位有主見、有想法的女孩」，但同時也因家庭及當地社經環境限制，常面臨無法負擔學費與購買制服等困境，因而影響就學穩定性。

蕭屏芳因此希望，在自身能力範圍內提供支持，透過旅遊或交流方式，讓孩子有機會走出原有環境，看見更廣闊世界，進而開拓視野、累積人生經驗。