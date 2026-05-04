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赴南韓旅遊注意！粉專曝「仁川機場巴士新制」：苦主多等半小時

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專提醒，現在從仁川機場搭乘機場巴士進市區，若未事先購票，司機可能直接拒絕乘客上車。 示意圖／ingimage
旅遊粉專提醒，現在從仁川機場搭乘機場巴士進市區，若未事先購票，司機可能直接拒絕乘客上車。 示意圖／ingimage

近期有計畫前往韓國的旅客要注意。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，現在從仁川機場搭乘機場巴士進市區，若未事先購票，司機可能直接拒絕乘客上車。

粉專分享案例指出，有旅客因過去習慣直接刷T-money上車，這次未先購票便排隊等車，結果巴士抵達後遭司機拒載，當場錯愕。

更令人無奈的是，該班車座位已滿，旅客只能返回櫃台重新購票並等待下一班車，來回耗費超過30分鐘，對剛下飛機、拖著行李的旅客而言相當不便。

事後該旅客發現，仁川機場現場其實已張貼公告，包括6001、6002、6015等熱門路線，皆已改為需事先購票才能搭乘。

粉專指出，機場巴士採全座位制，與地鐵不同，無法站立搭乘，因此官方早已規定需先購票，只是過去未嚴格執行，近期才開始落實。

粉專也提醒，旅客可透過自助售票機或人工櫃台提前購票，再前往候車區排隊，避免因未購票而錯失班車。

此外，也建議若未提前準備，改搭機場鐵路可能更為穩定，避免因等待巴士而延誤行程。

巴士 機場 韓國 出國旅遊

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