台南YouBike邁向「無卡化」 iPASS MONEY支付服務6日上線

台南市公共自行車啟用迄今約3年多來深受民眾喜愛，為加強推廣提供多元使用方式，交通局今公布，台南公共自行車YouBike將導入iPASS MONEY支付功能，6日正式上線，並與鄰近5縣市同步，完成中南部YouBike營運縣市電子支付串聯功能。

交通局說明，台南公共自行車YouBike騎乘時以掃碼租車或卡片租車方式借還車輛，適用的支付工具為電子票證、信用卡及電子支付等方式，為提供市民及觀光旅客更優質服務，並響應數位轉型趨勢，業者已完成系統升級，正式導入iPASS MONEY行動支付功能。

交通局指出，iPASS MONEY支付功能啟用，象徵台南邁向「無卡化」里程碑，也解決了民眾未攜帶實體卡或餘額不足困擾，未來使用者僅需透過手機App即可快速租借，且可與台中市、嘉義縣、嘉義市、高雄市及屏東縣等5縣市同步串聯電子支付功能。

交通局也說，業者在本月6日起至31日止同步推出好康活動，民眾只要使用YouBike官方App綁定iPASS MONEY，並在台南等5縣市掃碼租用YouBike 2.0或2.0E，任一筆扣款金額大於0元的交易，即可獲得超商20元優惠券，每人限得1張，總限量2萬份，贈完為止；優惠券將在還車扣款成功後5分鐘內自動派送至App內，相關資訊可洽詢官方APP查詢。