快訊

伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場！放話「安全通行須經伊方協調」

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

台南YouBike邁向「無卡化」 iPASS MONEY支付服務6日上線

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府交通局與微笑單車、一卡通公司緊密合作，納入電子支付帳戶iPASS MONEY作為掃碼借車新選項，6日起上線。圖／交通局提供
南市府交通局與微笑單車、一卡通公司緊密合作，納入電子支付帳戶iPASS MONEY作為掃碼借車新選項，6日起上線。圖／交通局提供

台南市公共自行車啟用迄今約3年多來深受民眾喜愛，為加強推廣提供多元使用方式，交通局今公布，台南公共自行車YouBike將導入iPASS MONEY支付功能，6日正式上線，並與鄰近5縣市同步，完成中南部YouBike營運縣市電子支付串聯功能。

交通局說明，台南公共自行車YouBike騎乘時以掃碼租車或卡片租車方式借還車輛，適用的支付工具為電子票證、信用卡及電子支付等方式，為提供市民及觀光旅客更優質服務，並響應數位轉型趨勢，業者已完成系統升級，正式導入iPASS MONEY行動支付功能。

交通局指出，iPASS MONEY支付功能啟用，象徵台南邁向「無卡化」里程碑，也解決了民眾未攜帶實體卡或餘額不足困擾，未來使用者僅需透過手機App即可快速租借，且可與台中市、嘉義縣、嘉義市、高雄市及屏東縣等5縣市同步串聯電子支付功能。

交通局也說，業者在本月6日起至31日止同步推出好康活動，民眾只要使用YouBike官方App綁定iPASS MONEY，並在台南等5縣市掃碼租用YouBike 2.0或2.0E，任一筆扣款金額大於0元的交易，即可獲得超商20元優惠券，每人限得1張，總限量2萬份，贈完為止；優惠券將在還車扣款成功後5分鐘內自動派送至App內，相關資訊可洽詢官方APP查詢。

YouBike 台南

延伸閱讀

南市汙水下水道用戶排水審查 導入行動自然人憑證

華航網站全新上線 打造跨裝置流暢數位體驗

滙豐銀HSBC Card+ App 自助解卡功能首亮相

不要浪費！信用卡點數可換台積電股票 網曬戰果：已換逾20股

相關新聞

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

05/04下午4時02分，宜蘭縣南澳鄉發生規模3.5地震，最大震度宜蘭縣冬山3級，搖晃清晰明顯，深度5.1公里，震央位於南澳鄉南方16.1公里。

淺層震感明顯…宜蘭南澳14時59分發生規模4.0地震 最大震度4級

5月4日下午宜蘭南澳鄉發生芮氏規模4.0地震，震源深度5公里，最大震度達4級，影響範圍包括附近多縣市，民眾感受到明顯搖晃。

美國花生叩關「生米煮成熟飯」 張麗善：中央還犧牲哪些農產品？

針對美國花生零關稅、零防衛機制叩關，可能衝擊花生農民，雲林縣長張麗善今表示「生米已經煮成熟飯」，呼籲大家收拾起情緒，理性面對未來所面臨的衝擊，希望中央跟地方合力保障農民的權益。

山路驚見「密密麻麻白點」紙片！內行揭真實身分：超強防蟲神器

女網友山中發現疑似蟲卵的貼片，網友揭示這是用於生物防治的「平腹小蜂寄生卵」。該技術被認為能更環保地防治害蟲，並減少農藥使用，據稱市價介於400至2000元。

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

水煮蛋的蛋殼膜含有膠原蛋白等有益成分，可能減輕關節炎疼痛並改善皮膚與頭髮健康。專家指出，需注意攝取量及過敏反應，建議選擇補充劑以獲得效果。

獨旅必看！女醫分享住飯店「安全3守則」 低科技防護法超實用

隨著獨旅風氣興起，女性旅遊安全議題備受關注。臉書粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」分享自身經驗，指出即使現代飯店設備完善，仍不可掉以輕心，並整理出三個實用小動作，幫助女性在住宿時提升安全性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。