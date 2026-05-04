自閉症遇困難難開口...公車搭過站消失一天 議員籲設「隱性需求標誌」

身障權益近年來備受重視，不過部分隱性需求者外觀上難以辨識，需要幫助的時候可能無法開口，權益恐被呼籲，有身障者更因公車變更路線導致無從下車失蹤一整天，議員認為因效仿國外設置「隱性需求標誌」，讓有需求者配戴並及時獲得協助。北市社會局允諾研議，並朝向加強宣導、再推標誌，努力實踐。

議員詹為元今天舉行公聽會邀集身障團體代表、家長、專家學者討論，設置「隱性需求標誌」針對如自閉症、發展遲緩者或精神障礙在外觀上難以辨識者配戴，若發生狀況可以即時獲得協助。詹表示，有些身障者可能無法用言語表達需求，導致公共場域中面臨高度誤解與壓力，當社會缺乏辨識與理解時，輕則產生誤會，重則可能引發衝突，影響公安與第一線人員處理判斷。

詹為元指出，國際上日本自2012年推行「Help Mark」制度，透過簡單明確的標誌設計，使有需要者能在不需開口的情況下傳達需求，並已建立一定社會認知；國內包含高雄市已逐步推動隱性需求標誌概念。

現場也有不少民團、家長代表到場，有家長表示，選擇性緘默症的孩子在公共場合無法說話，當需要遇到幫助時可能無法協助，自己孩子就曾經因為自己搭公車上學但因為當天國慶大典公車路線調整，他完全不知道要在哪裡下車，人因此沒有順利到學校失蹤，直至晚上7點多才依照悠遊卡刷卡位置，才在南港找到人，「這對小朋友心裡陰影非常巨大」。

喜憨兒社會福利基金會代表也說，外界對於身障者並不友善，例如機構內有收留自閉症居民，但假日會鼓勵其返家，但當他們試著回到外界環境，有居民會向里長投訴，甚至還遇過民代詢問，這些特殊對象可以不要讓他們返家，不符合身心障礙者權利公約；家長劉小姐也說，常常看到網路上對於特教生不友善留言，甚至指控家長有病就不要帶出來，但作為家長仍希望孩子能夠有自主生活能力，盼透過標誌建立一個對話空間，讓大眾在不理解前先不要用惡意的方式對待。

社會局副局長林淑娥說，目前已針對失智症或身障者提供個人衛星定位器與防走失手鍊的補助，對於隱性需求標誌會再與民團與家長代表討論研議，但強調先做宣導、再推標誌最為重要，需要讓社會大眾理解身障者難處，再推動標誌宣導含義，才是更穩健的做法。