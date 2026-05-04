淺層震感明顯…宜蘭南澳14時59分發生規模4.0地震 最大震度4級

今日（5月4日）下午14時59分，宜蘭縣南澳鄉發生規模4.0的淺層有感地震，震源深度約5公里，震央位於宜蘭縣政府南方約17公里處。此次地震屬於芮氏規模4.0，雖不是強震，但因震源深度淺，使得震感明顯。依據中央氣象署資料，最大震度達4級，帶給當地居民一定程度的搖晃及驚嚇。

最大震度4級地區:宜蘭縣

宜蘭縣蘇澳地區感受到中震，房屋搖動劇烈，部分物品傾倒，民眾恐會感到恐懼。地震發生時，建議民眾迅速尋找安全遮蔽處，避免靠近窗戶及較易掉落物品。駕駛汽車的民眾應注意路況並逐漸減速，避免急剎車。

最大震度1級地區:花蓮縣、桃園市、新北市、南投縣

這些地區感受到輕微晃動，多數民眾可能感覺不到搖晃，僅在靜止或較安靜時察覺輕微動靜。居民可持續關注地震資訊，但一般不需特別防範措施。

此次地震為淺層地震，震源深度僅5公里，因而使得搖晃感較明顯，但規模4.0屬於中小規模釋放能量，暫無明顯災害通報。仍提醒大家在震前、震中與震後做好防震準備，地震後應檢查自身和周遭安全狀況，確認水、電、瓦斯供應正常。如遇強震，請遵守「趴下、掩護、穩住」原則，保障自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）