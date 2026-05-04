台灣每7人就有1人氣喘失控 無症狀即亂停藥更要命

換季時期是氣喘最容易發作的季節，尤其是春夏交替，花粉濃度高、正值塵蟎生長爆發期，易引發呼吸道過敏。每年5月第一個星期二為「世界氣喘日」，在台灣，每7位氣喘患者就有1人因症狀影響日常活動，顯示氣喘控制不佳的狀況普遍存在，亟需提升自我照護與風險意識。

氣喘是一種常見的慢性呼吸道疾病，主要由氣道發炎與狹窄所引起，常見症狀包括反覆咳嗽、喘鳴、胸悶及呼吸困難。依據110年國民健康訪問調查結果，18歲以上民眾中約有4.7%曾被診斷為氣喘，其中過去一年內曾發作者，有14.5%坦言已影響工作或日常生活，凸顯氣喘不僅是健康問題，更直接衝擊生活品質。

台灣的氣喘控制問題相當顯著，雖然醫療資源發達，仍有近五成的氣喘患者屬於「控制不佳」，包括不規律回診、無症狀即停藥的錯誤觀念、自行減藥或停藥、吸入器使用技術錯誤、暴露過敏原與環境等。國健署指出，氣喘發作常與季節變化、空氣汙染及生活習慣密切相關，若未妥善管理，恐增加急性發作風險。

在世界氣喘日前夕，國健署提出「5大自我管理守則」，呼籲民眾從日常生活著手，穩定病情、降低發作機率。首先是維持環境清潔與良好通風，塵蟎、灰塵與黴菌都是常見誘發因子，建議定期打掃並保持室內乾燥，空氣品質不佳時外出可配戴口罩，減少刺激物吸入。

其次是留意溫差與空汙變化，氣溫驟降或空氣污染加劇時，應適時保暖並減少戶外活動。第三為建立規律作息與均衡飲食，國健署強調，多數氣喘患者無須特別忌口或依賴保健食品，維持正常營養攝取即可，有助身體調節與免疫穩定。

第四則是評估身體狀況後安全運動，氣喘患者並非不能運動，但應避免在低溫或空汙嚴重環境下進行，以免誘發症狀。最後也是最關鍵的一點，是提高警覺、及早就醫，若出現夜間咳嗽加劇、活動易喘或急救藥物使用頻率增加，代表氣喘控制不佳，應盡早尋求醫療評估，避免惡化成急性發作。

國健署強調，氣喘並非無法控制的疾病，關鍵在於「早期辨識、持續管理與及時治療」。只要落實日常管理，不僅可降低急性發作風險，也能維持穩定生活品質。面對氣候變遷與空污問題日益嚴峻，呼籲民眾主動關注呼吸道健康，將自我管理內化為日常習慣，才能真正遠離氣喘反覆發作的威脅。