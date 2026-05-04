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暖濕「南風天」誘發過敏 易誤認為感冒醫提醒如何辨別

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義榮院家醫科醫師蒲柏瑞表示，暖濕的「南風天」導致家中「回潮」，在潮濕環境催化下，塵蟎與黴菌大量繁殖，誘發潛在過敏性鼻炎。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義榮院家醫科醫師蒲柏瑞表示，暖濕的「南風天」導致家中「回潮」，在潮濕環境催化下，塵蟎與黴菌大量繁殖，誘發潛在過敏性鼻炎。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義35歲林姓民眾近期搬新家，入住一周後每天清晨噴嚏連連、清鼻涕直流，雙眼更是搔癢難耐，原以為是搬家勞累導致感冒，但症狀持續2周未好轉。經台中榮總嘉義分院家庭醫學科醫師蒲柏瑞診斷發現，主因是正值春夏交界，暖濕的「南風天」導致家中「回潮」，在潮濕環境催化下，塵蟎與黴菌大量繁殖，誘發潛在過敏性鼻炎。林姓民眾經藥物治療後，症狀已獲顯著改善。

蒲柏瑞表示，過敏性鼻炎是鼻腔黏膜受過敏原刺激後的發炎反應。當免疫系統將花粉、塵蟎視為入侵者，會釋放組織胺等發炎物質，導致血管擴張、組織水腫。特別在春夏之交，暖濕氣候加上日夜溫差劇烈，不斷刺激脆弱的鼻黏膜。統計顯示，全球約有10%至30%的人口受此困擾，若不處理恐造成鼻塞、睡眠品質下降，甚至引發氣喘。

許多民眾常將過敏誤認為感冒，蒲柏瑞提醒兩者有明顯差異。感冒多伴隨發燒、喉嚨痛與全身倦怠，鼻涕偏濃稠黃綠色，通常一周內好轉；過敏性鼻炎則以清水鼻涕、連續噴嚏與眼鼻搔癢為主，症狀常持續數周甚至整個季節。

蒲柏瑞表示，治療重點在於控制症狀與預防復發。藥物上，抗組織胺可緩解急性搔癢，鼻用類固醇噴劑則是目前最有效的長期控制選擇；嚴重者可考慮減敏治療。環境調整同樣關鍵，建議定期高溫清洗寢具、使用防蟎產品，並使用除濕機與HEPA空氣清淨機維持室內乾爽。

蒲柏瑞強調，春夏交界是過敏防治的黃金期。若出現「清鼻涕、噴嚏、搔癢」三大症狀逾2周應盡速就醫，避免演變為鼻竇炎或氣喘。長期鼻塞不僅讓人白天昏昏欲睡，更可能影響口腔健康。蒲柏瑞呼籲，春天流鼻水不一定是感冒，透過正確辨別症狀並搭配藥物與環境控制，就能遠離衛生紙不離手的日子。

嘉義榮院家醫科醫師蒲柏瑞提醒清鼻涕噴嚏逾2周應就醫，避免演變成鼻竇炎或氣喘。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義榮院家醫科醫師蒲柏瑞提醒清鼻涕噴嚏逾2周應就醫，避免演變成鼻竇炎或氣喘。圖／台中榮總嘉義分院提供

過敏性鼻炎 感冒 過敏

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